IotaMotion renforce sa position de leader dans le domaine de la chirurgie robotique des prothèses cochléaires avec l'obtention d'un nouveau brevet américain

SAINT- PAUL, Minnesota, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- iotaMotion, Inc., leader des systèmes d'insertion assistée par robot pour l'implantation cochléaire et créateur d'iotaSOFT®, le premier et seul système d'insertion de prothèse cochléaire assisté par robot autorisé par la FDA, a annoncé aujourd'hui l'obtention du brevet américain n° 12 558 123, renforçant ainsi son portefeuille de propriété intellectuelle dans le domaine de l'implantation cochléaire assistée par robot.

« Ce nouveau brevet vient compléter notre solide portefeuille de propriété intellectuelle, qui couvre largement les systèmes et les méthodes liés au positionnement et au contrôle robotiques dans la chirurgie des prothèses cochléaires », a déclaré Mike Lobinsky, PDG d'iotaMotion. « Alors qu'iotaSOFT est de plus en plus intégré dans les principaux centres d'implantation cochléaire, la protection des technologies qui normalisent et contrôlent l'insertion des électrodes est essentielle pour maintenir notre leadership dans ce domaine." »

Le système d'insertion iotaSOFT fait progresser la chirurgie au-delà des limites de la main humaine grâce à une insertion cohérente et contrôlée des électrodes qui préserve les structures intracochléaires délicates. Le système est autorisé par la FDA pour les patients âgés de quatre ans et plus et est disponible dans le commerce aux États-Unis.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 430 millions de personnes dans le monde souffrent d'une perte auditive invalidante, dont plus de 60 millions pourraient bénéficier d'une implantation cochléaire, mais moins de 5 % des patients éligibles dans le monde reçoivent une prothèse. Alors que la technologie de la robotique assistée continue d'être adoptée en clinique, la force de la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel pour permettre une innovation soutenue et un progrès à long terme dans ce domaine.

À propos d'iotaMotion

iotaMotion, Inc. est une société de technologie médicale basée à St. Paul, Minnesota, dont l'objectif est de faire progresser la chirurgie des prothèses cochléaires au-delà des capacités humaines grâce à l'innovation assistée par la robotique. Sa technologie phare, le système d'insertion iotaSOFT®, est conçue pour préserver les fragiles structures intracochléaires grâce à une insertion lente et régulière du réseau d'électrodes. Le système est autorisé par la FDA pour les patients âgés de quatre ans et plus et est en vente aux États-Unis. Des études cliniques sont en cours sur d'autres marchés mondiaux.

