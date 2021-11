Irasshaimase Roma! Nobu Hospitality debutta in Italia nel 2022 con Nobu Hotel and Restaurant Roma

In apertura per l'Estate 2022, Nobu Hotel and Restaurant Roma nasce dalla partnership tra Carlo Acampora, Chairman e CEO di Grand Hotel Via Veneto, e Nobu Hospitality. Il progetto prevede la trasformazione della celebre proprietà di Via Veneto in un Nobu Hotel.

Strategicamente posizionato nel cuore della Città Eterna, a pochi passi da alcuni dei luoghi più iconici di Roma come il meraviglioso parco di Villa Borghese, Piazza Barberini, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, Nobu Hotel and Restaurant Roma darà un nuovo elettrizzante impulso alla rinomata Via Veneto. La struttura occuperà due maestosi edifici risalenti al XIX secolo, uniti per creare un capolavoro di architettura moderna che al contempo rende omaggio al suo illustre passato. Nobu Hotel and Restaurant Roma avrà 122 camere e suite - tra cui una Nobu Suite di 500m² - un ricercato e spettacolare green-rooftop, ampi spazi per eventi privati e corporate, una City spa e un centro fitness all'avanguardia e, naturalmente, un ristorante Nobu (aperto anche per room service h24). L'Albergo ospiterà anche un Club lounge esclusivo per ascoltare sofisticata musica internazionale. Il Nobu Hotel and Restaurant Roma sarà incentrato sulla esperienza per l'ospite ma anche su ecologia e sostenibilità.

Carlo Acampora, Chairman e CEO di Grand Hotel Via Veneto commenta, "L'incredibile dedizione di Nobu, la passione di Meir, la visione di Bob ed il suo smisurato amore per l'Italia, uniti alla straordinaria leadership di Trevor e Struan, ed alla preparazione di tutto il team manageriale, renderà questa apertura emozionante e unica nel panorama dell'hotellerie mondiale. Sono profondamente onorato di avere Nobu come partner perché condividiamo gli stessi valori su qualità, servizio ed eccellenza. E qui oggi non posso nascondere il mio amore verso il Giappone e verso la loro straordinaria cultura della ospitalità. Dunque, sono davvero lieto di aver aperto le porte della Città eterna al primo Nobu Hotel d'Italia. La straordinaria esperienza che offrirà Nobu Roma è ciò di cui i romani e i turisti internazionali hanno profondamente bisogno e noi tutti siamo consapevoli della grande responsabilità che ci attende verso i nostri futuri ospiti"

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro, e Meir Teper aggiungono, "Roma è la capitale mondiale della gastronomia e di conseguenza location perfetta per il nostro brand, Nobu Hospitality. Siamo davvero felici di lavorare con Carlo Acampora a questo straordinario progetto e di portare la famosa cucina e ospitalità di Nobu a Roma, per i suoi cittadini e gli affezionati viaggiatori, provenienti da ogni angolo del mondo. Con Carlo condividiamo molti valori, specialmente sul significato di ospitalità. Roma è uno straordinario mix di alta cultura, arti, moda e architettura storica. E dunque siamo onorati ora di poter far parte della Città eterna grazie a questa emozionante apertura!"

Trevor Horwell, Chief Executive Officer di Nobu Hospitality conclude, "Ci vuole tempo e dedizione per coltivare delle relazioni solide e durature, e la nostra perseveranza è stata premiata. Sono personalmente molto orgoglioso ed entusiasta di annunciare la nostra partnership con Carlo. Non solo la sua visione e i suoi valori coincidono esattamente con i nostri, ma condividiamo gli stessi sogni e le stesse aspirazioni per creare qualcosa di unico, che lascerà davvero il segno nella comunità di Roma."

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2iWrZM_CrJw

SOURCE Nobu Hospitality