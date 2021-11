Irasshaimase Roma!Nobu Hospitality impulsa la expansión europea con Nobu Hotel and Restaurant Roma

NUEVA YORK, 29 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La marca global de estilo de vida Nobu Hospitality , fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, se complace en anunciar el lanzamiento de su primer hotel y un segundo restaurante en Italia.

Se espera que se estrene en el verano de 2022, Nobu Hotel and Restaurant Roma es una colaboración entre Carlo Acampora, presidente y consejero delegado ddl Grand Hotel Via Veneto, y Nobu Hospitality, que liderará la transformación del lujoso Grand Hotel en un Nobu Hotel and Restaurant.