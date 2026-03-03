iScooter begrüßt den Frühling mit stadtverträglicher Mobilität und einer saisonalen Ride-Kampagne in Deutschland

BERLIN, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Einzug des Frühlings in Europa verändern längere Tage und milderes Wetter die Art und Weise, wie sich die Menschen in den Städten bewegen. In städtischen Ballungszentren nutzen Pendler und Freizeitfahrer zunehmend Elektroroller als flexible und emissionsarme Möglichkeit, den täglichen Verkehr zu bewältigen und die Natur zu genießen. Angesichts dieses Wandels in der urbanen Mobilität läutet iScooter den Frühling mit einer speziellen Frühjahrsverkaufskampagne ein, die sich an realen Fahrszenarien und alltäglichen Nutzererfahrungen orientiert.

Der iScooter Spring Sale findet vom 25. Februar bis zum 10. April statt und unterstreicht das Engagement der Marke, das Reisen im Frühling bequemer, angenehmer und zugänglicher für Fahrer unterschiedlicher Lebensstile zu machen. Die Kampagne konzentriert sich nicht nur auf Rabatte, sondern stellt den Mehrwert für die Nutzer in den Mittelpunkt, von Mitgliedervorteilen bis hin zu saisonalen Belohnungen.

Während des Aktionszeitraums gibt es für ausgewählte iScooter-Modelle kostenloses Zubehör oder Geschenke, die in begrenzter Stückzahl erhältlich sind. Mitglieder können ihre Punkte auch gegen kostenlose Geschenke oder Rabattcoupons eintauschen und so exklusive Vorteile nutzen, die nur registrierten Nutzern vorbehalten sind. Darüber hinaus wird iScooter auf seinen Plattformen regelmäßig Werbeaktionen veranstalten, bei denen die Teilnehmer die Chance haben, Preise zu gewinnen, darunter einen kompletten Elektroroller als Hauptpreis.

Im Frühjahrsverkauf werden auch einige Kernmodelle vorgestellt, die für unterschiedliche Anforderungen und Umgebungen entwickelt wurden:

Der i8M wurde speziell für den urbanen Alltag entwickelt und eignet sich ideal für kurze bis mittlere Strecken in der Stadt, da er Komfort und Praktikabilität vereint.

Der iX7 Pro ist als leistungsstarker Off-Road-Elektroroller positioniert, der sich an Nutzer richtet, die stärkere Fähigkeiten für anspruchsvolle Outdoor-Umgebungen suchen.

Das U4 E-Bike wurde für vielseitige Einsätze konzipiert und eignet sich sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für längere Fahrten, wobei Komfort und Effizienz im Vordergrund stehen.

Mit dieser Frühjahrskampagne setzt iScooter weiterhin auf eine durchdachte Produktpositionierung, die auf realen Nutzungsszenarien und nicht nur auf Spezifikationen basiert.

Das Jahr 2026 wird für iScooter ein wichtiges Jahr sein, denn es sind mehrere neue Produkteinführungen geplant. Im Jahr 2025 investierte die Marke stark in die eigene Forschung und Entwicklung und schloss die eigenständige Entwicklung mehrerer neuer Modelle ab. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von iScooter von einer wertorientierten Marke zu einer Marke, die auf Produktstärke und technologische Kompetenz setzt.

In diesem Frühjahr lädt iScooter die Fahrer ein, ihre Städte mit mehr Freiheit, mehr Belohnungen und mehr Vertrauen zu erkunden. Weitere Informationen über den Spring Sale und die teilnehmenden Produkte finden Sie unter iScooter.

