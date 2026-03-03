iScooter accueille le printemps avec une mobilité urbaine et une campagne saisonnière en France

BERLIN, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée du printemps en Europe, les journées plus longues et le temps plus doux modifient la façon dont les gens se déplacent dans les villes. Dans les centres urbains, les navetteurs et les vacanciers se tournent de plus en plus vers les scooters électriques, qui constituent un moyen souple et peu polluant de se déplacer au quotidien et de profiter de la saison en plein air. Reflétant cette évolution de la mobilité urbaine, iScooter marque le début du printemps avec une campagne de vente de printemps conçue autour de scénarios de conduite réels et de l'expérience quotidienne de l'utilisateur.

Se déroulant du 25 février au 10 avril, la vente de printemps iScooter souligne l'engagement de la marque à rendre les voyages de printemps plus pratiques, plus agréables et plus accessibles aux conducteurs, quel que soit leur style de vie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les réductions, la campagne met l'accent sur la valeur ajoutée pour les utilisateurs, qu'il s'agisse d'avantages pour les membres ou de récompenses saisonnières.

Pendant la durée de la campagne, certains modèles d'iScooter seront accompagnés d'accessoires ou de cadeaux gratuits, disponibles en quantités limitées. Les membres peuvent également échanger leurs points de récompense contre des cadeaux ou des bons de réduction, ce qui leur permet de bénéficier d'avantages exclusifs réservés aux utilisateurs enregistrés. En outre, iScooter organisera régulièrement des concours sur ses plates-formes, offrant aux participants la possibilité de gagner des prix, dont un scooter électrique complet comme grand prix.

La vente de printemps met également en avant plusieurs modèles de base conçus pour répondre à différents besoins et environnements de conduite :

L'i8 , conçu pour les citadins, est parfaitement adapté aux déplacements quotidiens en ville, alliant légèreté et praticité pour les trajets de tous les jours.

, conçu pour les citadins, est parfaitement adapté aux déplacements quotidiens en ville, alliant légèreté et praticité pour les trajets de tous les jours. L'iX5S s'adresse aux cyclistes qui rencontrent fréquemment des routes irrégulières ou des terrains mixtes, offrant une option plus adaptable à des conditions variées.

s'adresse aux cyclistes qui rencontrent fréquemment des routes irrégulières ou des terrains mixtes, offrant une option plus adaptable à des conditions variées. L'iX7 Pro se positionne comme un scooter électrique tout-terrain de haute performance, destiné aux utilisateurs à la recherche de capacités plus importantes pour les environnements extérieurs exigeants.

Avec cette campagne de printemps, iScooter continue de mettre l'accent sur un positionnement réfléchi du produit, basé sur des scénarios d'utilisation réels, plutôt que sur les seules spécifications.

En ce qui concerne l'avenir, 2026 sera une année importante pour iScooter, avec de nombreux lancements de nouveaux produits prévus. En 2025, la marque a investi massivement dans la recherche et le développement en interne, achevant le développement indépendant de plusieurs nouveaux modèles. Il s'agit d'une étape importante dans la transition en cours d'iScooter d'une marque axée sur la valeur à une marque axée sur la force du produit et la capacité technologique.

Ce printemps, iScooter invite les conducteurs à explorer leurs villes avec plus de liberté, plus de récompenses et plus de confiance. Pour en savoir plus sur la vente de printemps et les produits participants, veuillez consulter le site iScooter.

YouTube：https://www.youtube.com/@iScooter

Facebook：https://www.facebook.com/iScooterEU

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/iscooter.eu

Instagram：https://www.instagram.com/iscooter.eu/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921113/iScooter_Spring_Sale.jpg