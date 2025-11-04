-isinwheel anima a las familias a ser más ecológicas este Black Friday con soluciones de movilidad sostenible para todas las edades

BERLIN, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la movilidad sostenible se convierte en un elemento clave de la vida familiar moderna, isinwheel, líder en innovación de soluciones de movilidad eléctrica, aprovecha la temporada del Black Friday de este año para inspirar a los hogares a avanzar juntos hacia un estilo de vida más ecológico y conectado. Del 1 de noviembre al 1 de diciembre, la campaña de Black Friday de isinwheel ofrece descuentos de hasta el 60%, facilitando el transporte ecológico y haciéndolo más accesible para todos, desde adultos y aventureros hasta niños que descubren su primer viaje.

isinwheel Black Friday Sale — our lowest prices of the year!

Más que una simple venta, la campaña refleja un cambio hacia la sostenibilidad como un valor familiar compartido. isinwheel combina innovación, diseño y conciencia ecológica para hacer que la movilidad eléctrica sea placentera, inclusiva y significativa para todas las generaciones.

Para adultos, el scooter eléctrico todoterreno GT2 encarna el espíritu de potencia y versatilidad. Diseñado tanto para desplazamientos urbanos como para aventuras fuera de carretera, el GT2 combina un motor robusto con un chasis resistente, ofreciendo un rendimiento excepcional en todo tipo de terrenos. Durante la campaña de Black Friday, el GT2 está disponible por €627,99 (precio original €829).

Para quienes buscan movilidad práctica y eficiente en la ciudad, el i9Max Electric Scooter ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y comodidad. Su motor de 500 W y diseño ligero lo convierten en la opción ideal para desplazamientos diarios, mientras que su estructura segura y confiable asegura un viaje tranquilo. Durante Black Friday, el i9Max está disponible por €349 (precio original €469).

El Minispider Electric Scooter para niños completa la oferta familiar, convirtiendo cada paseo en una experiencia divertida y segura. Certificado en seguridad, equipado con luces LED, música Bluetooth y un chasis resistente pero ligero, introduce a los niños a la movilidad ecológica de forma lúdica. Durante Black Friday, el Minispider está disponible por €99,99 (precio original €159,99).

Para animar a toda la familia a ser más ecológica, isinwheel transforma el Black Friday en una oportunidad para integrar la sostenibilidad en la vida familiar. La gama completa de productos con descuento y ofertas exclusivas ya está disponible en la página web oficial de isinwheel, invitando a familias de todo el mundo a disfrutar de la temporada juntos, con libertad y de forma sostenible.

Sitio web: www.isinwheel.es

YouTube: https://www.youtube.com/isinwheel

Facebook: https://www.facebook.com/isinwheel.Europe

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/isinwheel.eu

Instagram: https://www.instagram.com/isinwheel_eu/

Twitter: https://twitter.com/isinwheelglobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805772/isinwheel.jpg