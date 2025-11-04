isinwheel encourage les familles à "passer au vert" ce vendredi noir grâce à des solutions de mobilité durable pour tous les âges.

BERLIN, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la mobilité durable devient un élément déterminant de la vie familiale moderne, isinwheel, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions de mobilité électrique, profite de la période du Black Friday de cette année pour inciter les ménages à évoluer ensemble vers un mode de vie plus écologique et plus connecté. Du 1er novembre au 1er décembre, la campagne Black Friday d'isinwheel offre des réductions allant jusqu'à 60 %, rendant le transport écologique plus facile et plus accessible à tous, des adultes et aventuriers aux enfants découvrant leur premier trajet.

isinwheel Black Friday Sale — our lowest prices of the year!

Plus qu'une vente, la campagne reflète une évolution vers le développement durable en tant que valeur familiale partagée. isinwheel allie l'innovation, le design et la conscience écologique pour rendre la mobilité électrique joyeuse, inclusive et significative pour toutes les générations.

Pour les adultes, le scooter électrique tout-terrain GT1 incarne l'esprit de la polyvalence et de la simplicité. Conçue pour les citadins et les explorateurs du week-end, la GT1 allie légèreté et performance. Son moteur de 800 W et sa batterie de 48 V lui confèrent la puissance nécessaire pour parcourir facilement les trajets quotidiens et les sentiers hors route, tandis que son cadre pliable garantit une portabilité sans effort. Au prix de 398.99 livres sterling (contre 569.99 livres sterling auparavant), il constitue un point d'entrée abordable dans le domaine des voyages durables, sans compromis sur la qualité ou la commodité.

Pour ceux qui recherchent une expérience plus puissante et dynamique, le scooter électrique tout-terrain GT2 offre un équilibre parfait entre performance et confort. Son moteur robuste et sa batterie longue autonomie permettent de parcourir de longues distances tout en affrontant des terrains variés avec aisance. Pendant la période du Black Friday, le GT2 est proposé à 538,99 (contre 769,99).

Pour ceux qui sont attirés par l'aventure, le scooter électrique GT4 Dual Motor combine vitesse, stabilité et sécurité dans un ensemble de haute performance. Avec ses deux moteurs de 2400 W, ses freins à disque hydrauliques et son système de suspension complet, il offre une grande confiance sur tous les terrains, des rues de la ville aux sentiers accidentés. Ce modèle redéfinit les sensations de vitesse comme une forme d'exploration plus propre et plus responsable. La GT4 est disponible à un prix spécial de 898.99 (contre 1 249 à l'origine).

Encourageant tous les membres de la famille à passer au vert, isinwheel transforme le Black Friday en une occasion d'intégrer le développement durable dans la vie familiale. La gamme complète de produits à prix réduits et d'offres exclusives est désormais disponible sur le site officiel isinwheel , invitant les familles du monde entier à aborder la saison ensemble, en toute liberté et de manière durable.

