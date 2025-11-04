isinwheel ermutigt Familien an diesem Black Friday mit nachhaltigen Mobilitätslösungen für alle Altersgruppen zum "Go Green Together"

BERLIN, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Da nachhaltige Mobilität zu einem entscheidenden Bestandteil des modernen Familienlebens wird, nutzt isinwheel, ein führender Innovator von Elektromobilitätslösungen, die diesjährige Black Friday-Saison, um Haushalte dazu zu inspirieren, sich gemeinsam für einen umweltfreundlicheren, besser vernetzten Lebensstil zu entscheiden. Vom 1. November bis zum 1. Dezember bietet die isinwheel-Kampagne Black Friday Rabatte von bis zu 60 % und macht so umweltfreundliche Transportmittel für alle einfacher und zugänglicher, von Erwachsenen und Abenteurern bis hin zu Kindern, die ihre erste Fahrt entdecken.

isinwheel Black Friday Sale — our lowest prices of the year!

Die Kampagne ist mehr als nur ein Verkaufsargument, sie spiegelt die Hinwendung zur Nachhaltigkeit als gemeinsamen Familienwert wider. isinwheel verbindet Innovation, Design und Umweltbewusstsein, um die Elektromobilität über Generationen hinweg zu einem freudigen, integrativen und sinnvollen Erlebnis zu machen.

Für Erwachsene verkörpert der T8 Offroad-E-Scooter den Geist von Vielseitigkeit und Abenteuer. Der T8 wurde sowohl für urbane Pendler als auch für Offroad-Enthusiasten entwickelt und kombiniert starke Leistung mit robustem Design. Sein 1200-Watt-Motor und der leistungsstarke Akku ermöglichen Reichweiten von bis zu 100 km, sodass lange Fahrten und anspruchsvolle Strecken problemlos gemeistert werden können. Der faltbare Rahmen sorgt für einfachen Transport und Lagerung. Während der Black-Friday-Aktion ist der T8 für €645,99 erhältlich (statt regulär €958,99).

Der E9Pro E-Scooter bietet eine perfekte Kombination aus Geschwindigkeit, Stabilität und Alltagstauglichkeit. Mit einem zuverlässigen Motor, sicherer Bremsanlage und komfortablem Fahrwerk liefert der E9Pro ein sicheres und dynamisches Fahrerlebnis auf verschiedenem Terrain. Für alle, die praktische, umweltfreundliche Mobilität suchen, ist er jetzt während der Black-Friday-Aktion für €228,99 erhältlich (statt €398,99).

Der S10Plus E-Scooter steht für stilvolle, sichere und effiziente Mobilität in der Stadt. Mit seinem 800-W-Motor, einer Reichweite von bis zu 60 km und Straßenzulassung ist er ideal für den täglichen Einsatz. LED-Beleuchtung, ein stabiler, leichter Rahmen und modernes Design sorgen für ein angenehmes Fahrerlebnis. Während der Black-Friday-Aktion ist der S10Plus für €458,99 erhältlich (statt regulär €629,99).

isinwheel ermutigt alle Familienmitglieder, umweltbewusst zu handeln, und macht den Black Friday zu einer Gelegenheit, Nachhaltigkeit in das Familienleben zu integrieren. Die gesamte Palette an ermäßigten Produkten und exklusiven Angeboten ist jetzt auf der offiziellen Website isinwheel verfügbar und lädt Familien überall dazu ein, gemeinsam, frei und nachhaltig in die Saison zu fahren.

Website: www.isinwheel.de

YouTube: https://www.youtube.com/isinwheel

Facebook: https://www.facebook.com/isinwheel.Europe

Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/isinwheel.eu

Instagram: https://www.instagram.com/isinwheel_eu/

Twitter: https://twitter.com/isinwheelglobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805772/isinwheel.jpg