isinwheel lance des initiatives de printemps en Grande-Bretagne et en Europe

BERLIN, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée de la saison des voyages de printemps, isinwheel, un innovateur de premier plan en matière de solutions de mobilité électrique, a officiellement donné le coup d'envoi de sa promotion de printemps le 27 février, en même temps que le début des préventes pour plusieurs nouveaux produits. Se déroulant jusqu'au 30 avril, la campagne vise à offrir aux utilisateurs une façon plus détendue, plus pratique et plus écologique de profiter des voyages de printemps.

Alors que la demande d'escapades courtes, de séjours en camping et d'explorations urbaines augmente au printemps, les scooters électriques deviennent un compagnon de voyage privilégié grâce à leur sécurité, leur durabilité et leur portabilité.

Le scooter électrique portable S9 Max, conçu comme une trottinette électrique urbaine pas cher pour la mobilité quotidienne, est équipé d'un moteur de 500 W, de pneus de 15 pouces, d'une vitesse maximale de 35 km/h et d'une autonomie de 40 km. Il est facile à utiliser pour les déplacements quotidiens et les trajets sur le campus, avec des performances sûres et stables.

La S-Nova Pro Trottinette Électrique Urbaine, équipé d'un moteur sans balai de 1000 W et d'une batterie 48V 13Ah, atteint une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 60 km. Il passe en douceur des rues de la ville aux terrains hors route, équilibrant efficacité et polyvalence.

Le modèle phare GT4, trottinette électrique double moteur conçue pour les amateurs de performances, est doté d'un système de 2400 W, de pneus tout-terrain sans chambre à air de 12 pouces et d'une suspension avancée. Avec une vitesse de pointe de 70 km/h, il offre une accélération puissante, une durabilité robuste et un contrôle précis, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les pilotes d'aventure.

Conçue pour les jeunes conducteurs, la MiniSpider 2-in-1 Electric Kids Scooter est dotée d'un moteur de 100 W et de deux modes de vitesse (6/10 km/h), permettant aux enfants de rouler confortablement à un rythme adapté à leur niveau. Avec une capacité de charge maximale de 50 kg (110 lb) et une autonomie pouvant atteindre 15 km, son design compact et facile à manier en fait un compagnon idéal pour les aventures printanières des enfants. Il est désormais disponible avec une remise spéciale de 40 %, ce qui rendra les aventures printanières des enfants encore plus amusantes.

Tout au long de la promo printemps 2026, isinwheel propose 20 % de réduction sur certaines trottinettes de déplacement urbain, ainsi que 10 % d'économies sur certains ensembles en bundle, offrant aux utilisateurs des moyens plus flexibles d'améliorer leurs trajets quotidiens. Une réduction supplémentaire de 6 % est disponible grâce au code presse exclusif PRS6%, élargissant encore l'accès aux offres saisonnières. Grâce à des bundles attractifs et à des promotions axées sur les déplacements urbains, la marque souhaite rendre la mobilité quotidienne en ville plus accessible et plus agréable ce printemps.

Site web: www.isinwheel.fr

YouTube: https://www.youtube.com/isinwheel

Facebook: https://www.facebook.com/isinwheel.Europe

Groupe Facebook: https://www.facebook.com/groups/isinwheel.eu

Instagram: https://www.instagram.com/isinwheel_eu/

Twitter: https://twitter.com/isinwheelglobal

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930273/isinwheel_Spring_Sale.jpg