isinwheel startet 8. Geburtstagskampagne in Europa mit Sonderangeboten für Elektro-Roller

BERLIN, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- isinwheel, ein führender Innovator von Elektromobilitätslösungen, freut sich, den Start seiner mit Spannung erwarteten Kampagne zum 8. Die Veranstaltung, die am 28. Mai beginnt und bis zum 15. Juni läuft, feiert acht Jahre Innovation und Wachstum.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat isinwheel seine globale Präsenz schnell ausgebaut, wobei Europa zu einem Schlüsselmarkt für seine innovativen Elektroroller und -fahrräder geworden ist. Um sich bei den europäischen Verbrauchern zu bedanken, bietet isinwheel exklusive Rabatte auf seine beliebtesten Modelle an und unterstreicht damit sein Engagement, qualitativ hochwertige, erschwingliche und nachhaltige Transportlösungen anzubieten.

Höhepunkte zum Jahrestag: Premium-Roller zu Sonderpreisen

Die Kampagne zeigt eine Auswahl der meistverkauften Produkte von isinwheel, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse abdecken - vom Familienspaß bis zum Hochleistungs-Offroader:

S7 Kinder E-Scooter : Der S7 wurde speziell für Kinder entwickelt und kombiniert Sicherheit, Komfort und Fahrspaß in einem modernen Design. Dank der höhenverstellbaren Konstruktion wächst der E-Scooter mit dem Kind mit und sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis. Mit seiner benutzerfreundlichen Steuerung und stabilen Bauweise ist der S7 die ideale Wahl für junge Fahrer und sommerliche Outdoor-Abenteuer.

Der S7 wurde speziell für Kinder entwickelt und kombiniert Sicherheit, Komfort und Fahrspaß in einem modernen Design. Dank der höhenverstellbaren Konstruktion wächst der E-Scooter mit dem Kind mit und sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis. Mit seiner benutzerfreundlichen Steuerung und stabilen Bauweise ist der S7 die ideale Wahl für junge Fahrer und sommerliche Outdoor-Abenteuer. T8 Offroad E-Scooter mit Straßenzulassung : Der T8 wurde speziell nach deutschem Straßenstandard entwickelt und kombiniert kraftvolle Performance mit Alltagstauglichkeit. Mit seinem robusten Offroad-Design, hoher Stabilität und Straßenzulassung eignet er sich perfekt sowohl für urbane Pendler als auch für Abenteuerfahrten im Gelände.

: Der T8 wurde speziell nach deutschem Straßenstandard entwickelt und kombiniert kraftvolle Performance mit Alltagstauglichkeit. Mit seinem robusten Offroad-Design, hoher Stabilität und Straßenzulassung eignet er sich perfekt sowohl für urbane Pendler als auch für Abenteuerfahrten im Gelände. M60 Fat Tire E-Bike: Das M60 E-Bike mit 20-Zoll-Fat-Reifen vereint Komfort, Stil und starke Leistung für unterschiedlichste Fahrbedingungen. Dank seines leistungsstarken Motors, der breiten Reifen und des Cruiser-Designs bietet es ein stabiles und angenehmes Fahrerlebnis – ideal für Stadtfahrten, Freizeit und Outdoor-Abenteuer.

Die vielfältige Produktpalette von isinwheel stellt sicher, dass es für jeden das perfekte Fahrzeug gibt. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Mobilitätserlebnis zu verbessern. Besuchen Sie die Website isinwheel und entdecken Sie die gesamte Palette der Jubiläumsangebote.

Informationen zu isinwheel

isinwheel ist ein weltweit führender Hersteller von E-Scootern, der sich der Verbesserung des Fahrerlebnisses durch kontinuierliche Innovation verschrieben hat. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung bietet isinwheel bequeme, umweltfreundliche, stylische und erschwingliche Transportlösungen an. isinwheel bringt die gewünschten Ziele näher und bereichert das Leben auf einfachere, erschwinglichere und angenehmere Weise.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von isinwheel und in den sozialen Medien:

Website: https://www.isinwheel.de

YouTube: https://www.youtube.com/isinwheel

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985303/isinwheel_8th_Anniversary_Campaign.jpg