ISX Financial führt die offene Banking-Lösung PaidBy® für Wix-Händler in ganz Großbritannien ein.

LONDON, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc, der Entwickler von PaidBy® www.paidbybank.com, der offenen Banking-Zahlungslösung für Spezialisten, ist eine Partnerschaft mit Wix.com Ltd (NASDAQ: WIX) eingegangen, einer führenden weltweiten SaaS-Plattform zur Schaffung, Verwaltung und zum Ausbau einer Online-Präsenz. Durch diese Partnerschaft haben die in Großbritannien ansässigen Wix-Händler Zugang zu PaidBy®, einem offenen Banking-Zahlungsservice, und ihre Kunden können direkt von ihrer aktuellen Banking-App oder ihrem Webportal aus bezahlen.

Der sichere und einfache PaidBy®-Bankzahlungsprozess wird dazu beitragen, die Konversionen an der Kasse des Händlers zu verbessern, indem er eine nahtlose Erfahrung bietet, die es den Kunden ermöglicht, Zahlungen in nur drei Schritten vorzunehmen, und zwar aus der vertrauten Umgebung ihrer Banking-App oder ihres Webportals. PaidBy® beginnt mit einem automatisierten Online-Onboarding-System, das es britischen Händlern ermöglicht, den Onboarding- und Know Your Business-Prozess in wenigen Minuten abzuschließen. So verbringen Händler weniger Zeit mit dem Onboarding und mehr Zeit mit der Abwicklung von Transaktionen.

PaidBy® nutzt das offene Bankennetzwerk Großbritanniens, das die größten britischen Banken miteinander verbindet und es ihnen ermöglicht, innerhalb von Sekunden Geld zwischen Konten zu transferieren. Da der Cashflow von entscheidender Bedeutung ist, haben Wix-Händler in Großbritannien noch am selben Tag Zugriff auf ihr Geld. Da PaidBy® die Notwendigkeit von Kartensystemen und -netzwerken eliminiert, bietet es Händlern und ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis.

Die PaidBy®-Zahlungsinfrastruktur ermöglicht außerdem höhere Konversionsraten mit weniger Rückbuchungen in einer sichereren Umgebung für Händler und ihre Kunden.

Nikogiannis Karantzis, Managing Director und CEO von ISX Financial, sagte: „ISX Financial freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Wix bei der Orchestrierung unseres offenen Banking-Dienstes, der mit der Verarbeitung von Online-Kartenprogrammen konkurriert. Diese Massenanwendung des offenen Bankings in Verbindung mit ISX-Händlerkonten auf Basis von Bankleitzahlen und einem vollständigen API-gesteuerten Benachrichtigungsdienst ist einzigartig, innovativ und wird sowohl für Kunden als auch für Händler echte Vorteile bringen. Außerdem bietet die Lösung die Einfachheit und Flexibilität, für die Wix bekannt ist. "

„Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Händler zu unterstützen und ihnen innovative Werkzeuge für ihr Geschäftswachstum zur Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Online-Präsenz zu erweitern und ihren Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten", so Volodymyr Tsukur und Amit Sagiv, Co-Heads von Wix Payments. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PaidBy, um unseren britischen Händlern nahtlose Open-Banking-Lösungen anbieten zu können."

Die Händler werden von Zahlungen noch am selben Tag auf ihr ISX-Konto an 365 Tagen im Jahr profitieren, was ihnen letztlich hilft, ihren Kunden Produkte und Dienstleistungen schneller anzubieten."

Hier erfahren Sie mehr über PaidBy® für Wix-Händler: www.paidbybank.com

Information zu ISX Financial:

ISX Financial EU PLC ist ein „Banktech"-Unternehmen, das seine eigene Technologie einsetzt, um Händlern im gesamten EWR und in Großbritannien Finanzdienstleistungen anzubieten. Die kombinierte Zahlungsverkehrsplattform und -infrastruktur des Unternehmens bietet eine vollständige End-to-End-Transaktionsbanking-, Devisen-, Überweisungs- und Zahlungsverarbeitungsfunktion. Die IBAN-Konten von ISX Financial mit mehreren Währungen in Verbindung mit dem sofortigen offenen Banking von PaidBy® bieten Händlern eine maßgeschneiderte Zahlungslösung, die für alle Kontoinhaber in Großbritannien und im EWR verfügbar ist.

