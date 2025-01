ISX Financial® lance une nouvelle carte de débit flykk® acceptée dans le monde entier en collaboration avec Diners Club International®.

NICOSIE, Chypre, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- flykk®, l'application de paiement numérique paneuropéenne et britannique, annonce le lancement de sa nouvelle carte de débit flykk® Diners Club International® sur plusieurs marchés prioritaires. Cette offre combine le meilleur des deux mondes : la commodité et la sécurité d'une carte de débit acceptée dans le monde entier et tous les solides avantages offerts par Diners Club International®.

Avec la nouvelle carte flykk® Diners Club International®, les utilisateurs peuvent profiter d'une série d'avantages exclusifs de Diners Club, y compris l'accès à plus de 1 500 salons d'aéroport et expériences dans le monde entier, l'assurance de voyage et la protection des achats. En outre, la carte flykk® Diners Club International® offre une série d'autres éléments exclusifs et avantages qui peuvent ravir les utilisateurs, notamment l'accès à des millions de commodités et à des points d'accès Wi-Fi de première qualité.

Les principales fonctionnalités de l'application flykk®, à laquelle les titulaires de la carte flykk® Diners Club ont accès, comprennent les virements bancaires, les virements gratuits de flykk à flykk, les canaux de transfert de fonds dédiés et les virements de fonds internationaux. Les utilisateurs peuvent facilement transférer de l'argent de leur compte flykk® vers des comptes bancaires de l'Union européenne (UE), ainsi qu'à d'autres utilisateurs de flykk®.

« Le lancement de ce partenariat avec Diners Club International® est une étape importante pour ISX Financial », a déclaré Nikogiannis Karantzis, PDG d'ISX Financial. « En combinant l'application de paiement innovante flykk® avec les avantages de la carte Diners Club International®, nous nous efforçons d'offrir aux utilisateurs une expérience de paiement inégalée à la fois en ligne et en magasin. Avec la carte flykk® Diners Club International®, les utilisateurs peuvent profiter de la commodité et de la sécurité d'une carte de débit, ainsi que d'une série d'autres caractéristiques et avantages qui leur facilitent la vie. »

Diners Club est accepté chez des millions de commerçants et dans plus de 1,2 million de distributeurs automatiques de billets et de points d'accès aux espèces dans le monde entier. Diners Club fait partie de Discover® Global Network, le réseau mondial de paiement à la croissance la plus rapide[1]. Composé de Diners Club International®, Discover Network, PULSE® et de plus de 25 réseaux de partenaires d'alliance dans le monde entier, Discover Network compte 345 millions de titulaires de cartes Discover Global Network dans le monde[2] et a facilité des transactions mondiales pour un montant supérieur à 589 milliards de dollars en 2023.

La carte de débit flykk® est désormais disponible pour les utilisateurs sur certains marchés de l'UE et devrait faire son entrée sur d'autres marchés dans les mois à venir. Pour en savoir plus sur flykk® et ses solutions de paiement innovantes, rendez-vous sur le site web de flykk® à l'adresse suivante : www.flykk.it.

« En combinant nos avantages, services et capacités de classe mondiale avec la technologie de paiement complète de flykk, nous sommes en mesure d'offrir aux utilisateurs une expérience de paiement plus fluide », a déclaré Matt Sloan, vice-président des marchés internationaux, EMEA chez Discover® Global Network. « Nous nous réjouissons de continuer à travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'ISX Financial afin d'offrir des solutions de paiement encore plus innovantes aux utilisateurs du monde entier. »

Pour en savoir plus sur la carte de débit flykk® Diners Club : www.flykk.it

Pour en savoir plus sur le partenariat entre ISX Financial et Discover Global Network : https://insights.discoverglobalnetwork.com/insights/james-cameron-isx-financial-partnership

À propos d'ISX Financial :

ISX Financial EU PLC est une société de « banktech » qui s'appuie sur sa propre technologie pour fournir des services financiers aux commerçants de l'EEE et du Royaume-Uni. L'ensemble de l'infrastructure de paiement de la société offre une capacité complète de traitement des transactions bancaires, des opérations de change, des envois de fonds et des paiements.

Les comptes IBAN multidevises d'ISXMoney, associés à la banque ouverte instantanée PaidBy®, offrent aux commerçants une solution de paiement sur mesure pour atteindre tous les titulaires de comptes bancaires au Royaume-Uni ou dans l'EEE.

flykk®, le produit grand public d'ISX Financial, est un portefeuille numérique qui combine toute sa technologie et son infrastructure financière pour créer un produit de détail. flykk® est un réseau bilatéral développé sur la propre plateforme d'ISX Financial qui relie les commerçants et les consommateurs du monde entier pour faciliter le traitement des transactions de paiement. flykk® permet aux clients d'utiliser leur compte pour acheter et payer des biens, ainsi que pour transférer et retirer des fonds, avec les avantages d'une carte Diners pour les transactions au point de vente.

Probanx®, filiale d'ISX Financial, développe également des infrastructures de paiement pour des tiers et assure la connectivité avec les banques centrales, les banques du monde entier et les principaux systèmes de cartes.

[1] Sur la base des accords d'alliance de réseau signés au cours des quatorze dernières années avec les principaux réseaux de paiement dans les pays respectifs - étude Panoramic Research, réalisée en 2022

[2] Sur la base des données fournies à Discover par les participants aux alliances de réseau et d'autres sources tierces au 31 décembre 2023.

Renseignements pour les médias : +35722015740, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2291227/iSX_financial_Logo.jpg