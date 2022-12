ITALIE : SIGEP 2023 : UN ÉVÉNEMENT GRANDIOSE METTANT LES DESSERTS À L'HONNEUR DU 21 AU 25 JANVIER AU CENTRE D'EXPOSITION DE RIMINI

Des chaînes d'approvisionnement en glaces, pâtisseries, chocolats, boulangeries et cafés artisanaux seront présentes au 44e salon de l'Italian Exhibition Group

RIMINI, Italie, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Plus que quelques jours ! L'excellence de la restauration dolce Made in Italy et au-delà est de retour à Rimini, en Italie. Plus de 1 000 marques exposantes participeront à Sigep-The Dolce World Expo (44e édition), le salon international de la glace, de la pâtisserie, de la boulangerie artisanale et du café organisé par l' Italian Exhibition Group , qui se tiendra du 21 au 25 janvier conjointement avec AB Tech Expo (7e édition), le salon international des technologies et des produits pour la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie.

Le public de l'édition 2023 de SIGEP aura un aperçu unique de toutes les chaînes d'approvisionnement historiques, à travers un parcours dans tout le quartier, où se déroulera la collaboration avec les associations du secteur artisanal et industriel, les associations nationales et internationales de maîtres glaciers, pâtissiers et boulangers, les barmen et les spécialistes du café. Les vitrines d'exposition, les prévisions d'affaires, de formation et de marchés étrangers font de SIGEP un véritable catalyseur communautaire qui rassemble les ingrédients, les produits et les dernières innovations en matière de machines et de systèmes.

Depuis plus de 40 ans, le salon SIGEP est également synonyme d'importantes compétitions internationales, un tremplin idéal pour la formation professionnelle et la découverte de nouveaux talents dans les six "arènes" installées dans le cadre du salon.

C'est aussi l'événement le plus complet au cours duquel les professionnels peuvent obtenir des perspectives sur l'innovation technologique et de produit, sur l'évolution du marché international et rencontrer les professionnels sur la « Vision Plaza », qui présente à la fois les analystes internationaux de la restauration extérieure et les grands noms de la restauration dolce artisanale.

À PROPOS DE SIGEP ET A.B. Tech Expo 2023

Date : 21–25 janvier 2023 ; Organisation : Italian Exhibition Group SpA ; éditions : 44e Sigep et 7e A.B. Tech Expo ; fréquence : annuelle ; événement : salon international ; entrée : réservée aux commerciaux ; https://en.sigep.it

À PROPOS DE L'ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group S.p.A., une société par actions cotée à l'Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., a acquis une position de leader dans l'organisation de salons et de conférences, avec des établissements à Rimini et à Vicence. Le développement d'activités à l'étranger - également par le biais de coentreprises avec des organisateurs mondiaux ou locaux, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Chine, au Mexique, au Brésil et en Inde, par exemple - permet à l'entreprise de se positionner parmi les principaux opérateurs européens du secteur.

