Italie, Ecomondo 2025 est prêt à démarrer avec plus de 100 événements prévus

Au salon des technologies vertes du Italian Exhibition Group, le plus important et le plus international, se concentre sur les défis environnementaux mondiaux et les solutions innovantes dans le but de définir un avenir durable.

RIMINI, Italie, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 4th au 7th novembre 2025, Ecomondo, le principal événement sur l'économie verte en Europe et dans le bassin méditerranéen, organisé par Italian Exhibition Group (IEG), sera de retour pour braquer les projecteurs sur les économies circulaires, vertes et bleues à Rimini Expo Centre en Italie.

« Avec plus de 166 000 m2 de surface d'exposition, l'événement confirme une fois de plus son rôle de plateforme par excellence de débat et de comparaison internationale pour les entreprises, les institutions et le monde universitaire, avec un programme de plus de 100 événements de haut niveau », a annoncé le CEO de l'IEG, Corrado Peraboni.

Maurizio Ermeti, président de l'IEG, a déclaré : « Les États généraux de l'économie verte, organisés en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le Conseil national de l'économie verte, constituent l'un des événements les plus attendus du programme et le principal moment de discussion stratégique sur les politiques environnementales. »

« Le programme de la conférence, organisé par le comité scientifique d'Ecomondo, présidé par le professeur Fabio Fava », a expliqué Alessandra Astolfi, chef de la division Green&Technology de l'IEG, « explorera les thèmes cruciaux pour chaque domaine de la durabilité, y compris le secteur des sites et de la restauration des sols avec la quatrième édition des états généraux de la santé des sols. »

Une attention particulière sera accordée à l'utilisation des technologies satellitaires, en particulier Earth Observation, avec la conférence « From sky to ground », organisée par l'École polytechnique de Turin, CINECA et Spatial Agence.

Solutions technologiques pour la réutilisation des matériaux en fin de vie sera le thème principal de « Solutions technologiques pour la récupération des ressources des produits et matériaux en fin de vie dans le paysage méditerranéen », organisé par la Società Chimica Italiana-CABC Division, ISWA international et ATIA-ISWA.

La conférence « European and Mediterranean nature-based, digital and cyber-physical initiatives projects » sur innovative water management, organisée par le STC d'Ecomondo avec la Commission européenne et d'autres partenaires internationaux, se distingue particulièrement. Un autre temps fort sera l'événement « Quelle bioéconomie pour la prochaine génération ? » sur la bioéconomie régénérative comme une opportunité pour les jeunes générations en Méditerranée et en Afrique.

L'Afrique sera à nouveau protagoniste avec la cinquième édition du Africa Green Growth Forum. Des investisseurs, des décideurs politiques et des professionnels de tout le continent discuteront d'expériences et d'études de cas dans le domaine du développement durable.

Le programme est disponible sur le lien.

