ITALIE, SALONS PROFESSIONNELS : KEY 2026, TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS POUR L'ÉNERGIE PROPRE À RIMINI

KEY 2026 - l'événement du Groupe des Expositions Italiennes se tiendra au Parc des Expositions de Rimini du 4 au 6 mars avec 1000 marques exposantes, dont 32% sont internationales.

L'Europe est au centre de l'avenir énergétique mondial ; l'Afrique est également un acteur clé.

RIMINI, Italie, 12 fév. 2026 /PRNewswire/ -- Italian Exhibition Group (IEG) revient sur la scène mondiale de la transition énergétique avec KEY - The Energy Transition Expo 2026, au parc des expositions de Rimini du 4 au 6 mars, dédié aux opérateurs du marché de l'énergie et aux parties prenantes.

Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director of IEG's Green & Technology Division

Parmi les 1 000 marques exposantes, 32 % seront internationales, avec des entreprises de 30 pays et 500 acheteurs et délégations de 50 pays, grâce à la collaboration de l'agence ITA et du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI). Une délégation japonaise sera également présente, dans le cadre du partenariat sur l'hydrogène avec l'Italie.

Comme l'explique Alessandra Astolfi, directrice de l'exposition mondiale de la division Green & Technology de l'IEG, « Nous nous positionnons comme la plateforme européenne de référence pour la transition énergétique au niveau mondial. Cette année, KEY fait un pas en avant, tant en termes de participation que de portée et de qualité de son contenu. Nous avons l'intention de ramener en Europe le centre de gravité d'un échange stratégique crucial pour notre avenir, en améliorant les compétences et les technologies de nos entreprises et en mettant en évidence notre excellence, dans le but ultime de contribuer au renforcement de la compétitivité du système industriel et manufacturier européen ».

Outre la finance, l'événement présentera sept catégories de produits, organisées dans 24 halls couvrant 125 000 mètres carrés, ce qui confirme la diversification et l'exhaustivité de l'offre de l'exposition. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydrogène, l'efficacité énergétique, les systèmes de stockage de l'énergie, la mobilité électrique et les villes durables sont les sept secteurs représentés.

150 événements sont programmés autour d'un thème qui servira de fil conducteur à l'ensemble de la manifestation : la finance au service de la transition énergétique, avec de nouveaux modèles d'investissement dans les énergies renouvelables et l'efficacité et des solutions innovantes pour maîtriser les coûts de l'énergie et réduire les factures.

L'Afrique sera également au centre des préoccupations. KEY réunira des entreprises, des institutions et des investisseurs européens et africains afin d'encourager la collaboration et de renforcer la coopération. Le nouvel espace Africa Investment HUB, dédié à la mise en réseau et aux réunions d'affaires, accueillera des associations industrielles africaines d'Égypte, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et d'Afrique du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902899/Alessandra_Astolfi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902898/IEG_logo.jpg