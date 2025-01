ITALIE, SIGEP WORLD, LE SALON PHARE DE LA COMMUNAUTÉ MONDIALE DES SERVICES ALIMENTAIRES, EST SUR LE POINT DE COMMENCER : 1 300 MARQUES

Tendances, innovation, technologies et maintenant aussi pizza à la 46ème édition de l'Italian Exhibition Group qui présente les initiatives du secteur durable au nom de l'internationalité, au Rimini Expo Centre du 18 au 22 janvier.

RIMINI, Italie, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SIGEP World - The World Expo for Foodservice Excellence (18-22 janvier 2025) est sur le point de démarrer. « Avec 138 000 mètres carrés d'espace d'exposition, 30 halls et 1 300 marques exposantes provenant de 33 pays, l'événement Italian Exhibition Group est un point de référence pour les dernières tendances du secteur de la restauration avec un accent particulier sur les innovations durables qui façonneront l'avenir de l'industrie, » annonce Corrado Peraboni, CEO IEG.

« SIGEP, qui compte cette année l'Arabie Saoudite comme pays invité , se confirme comme l'édition la plus internationale jamais organisée et l'événement phare pour les chaînes d'approvisionnement en gelato, pâtisserie, chocolat, café, boulangerie et pizza, » ajoute Marco Carniello, CBO IEG.

Grâce à la collaboration de l'Agence italienne du commerce et du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi qu'au soutien du réseau international de conseillers régionaux d'IEG, plus de 520 acheteurs de premier plan provenant de 79 pays sont attendus à SIGEP, en plus des 2 500 inscriptions au « programme premium »réservées aux acheteurs européens.

« Les tendances, les innovations et les technologies, en particulier celles liées au monde de l'intelligence artificielle, seront mises en lumière à SIGEP Vision, le cœur battant de la 46e édition de SIGEP World et, avec des conférences et des tables rondes, la meilleure scène pour les futurs scénarios mondiaux de l'affichage, » déclare Flavia Morelli, responsable de la division food&beverage de l'IEG. En lever de rideau, le samedi 18 janvier, la conférence « Global Trends and Future Scenarios of the Gelato and Foodservice Industry » (Vision Plaza, 14h30-15h30).

Sigep Vision sera également le point de référence pour 3 projets innovants : Sustainability District, pour la promotion de pratiques vertueuses dans les chaînes d'approvisionnement du café et du cacao ; Taste of Tomorrow, avec Gelato comme vedette principale, pour redéfinir l'expérience hors domicile du consommateur grâce aux principes de la bio-architecture ; et le Lorenzo Cagnoni Award, qui récompensera les solutions les plus innovantes des entreprises exposantes et les start-ups les plus prometteuses dans sept catégories, dont l'innovation numérique, la durabilité et l'emballage, soulignant le rôle de SIGEP en tant que lieu privilégié pour le lancement de nouveaux produits pour l'industrie.

Parmi les nombreuses nouveautés de cette année, citons l'élargissement du secteur de la pizza aux farines, aux garnitures et aux bases de pizza surgelées.

Le lien vers le calendrier des événements, susceptible d'être modifié, est le suivant : https://www.sigep.it/en/events/eventi-ieg.

