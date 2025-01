ITALIEN, SIGEP WORLD, DIE FÜHRENDE MESSE DER GLOBALEN FOODSERVICE-GEMEINSCHAFT, STEHT KURZ VOR DEM START: 1.300 MARKEN

Trends, Innovationen, Technologien und jetzt auch die Pizza auf der 46. Ausgabe der Italian Exhibition Group, die im Namen der Internationalität die Initiativen des nachhaltigen Sektors unter vorstellt, auf dem Rimini Expo Centre vom 18. bis 22. Januar

RIMINI, Italien, Januar 14, 2025 /PRNewswire/ -- SIGEP World - The World Expo for Foodservice Excellence (18.-22. Januar 2025) steht in den Startlöchern. „Mit 138.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, 30 Hallen und 1.300 ausstellenden Marken aus 33 Ländern ist die Veranstaltung Italian Exhibition Group ein Bezugspunkt für die neuesten Trends des Foodservice-Sektors mit besonderem Fokus auf nachhaltige Innovationen, die die Zukunft der Branche prägen werden", kündigt Corrado Peraboni, CEO IEG an.

„Die SIGEP, die in diesem Jahr Saudi-Arabien als Gastland einbezieht, hat sich als die internationalste Ausgabe aller Zeiten und als die führende Veranstaltung für die Lieferketten von Gelato, Gebäck, Schokolade, Kaffee, Bäckerei und Pizza bestätigt", ergänzt Marco Carniello, CBO IEG.

Dank der Zusammenarbeit mit der italienischen Handelsagentur und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit sowie der Unterstützung des internationalen Netzwerks regionaler Berater von IEG werden über 520 Top-Einkäufer aus 79 Ländern zur SIGEP erwartet, zusätzlich zu den 2.500 Registrierungen für das „Premium-Programm", die europäischen Einkäufern vorbehalten sind.

„Trends, Innovationen, Technologien, insbesondere im Zusammenhang mit der Welt der künstlichen Intelligenz, werden auf der SIGEP Vision, dem Herzstück der 46. Ausgabe der SIGEP World, im Mittelpunkt stehen und mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen die beste Bühne für künftige globale Out-of-Home-Szenarien bieten", erklärt Flavia Morelli, Leiterin der Food&Beverage Division von IEG. Den Anfang macht am Samstag, 18. Januar, der Vortrag „Global Trends and Future Scenarios of the Gelato and Foodservice Industry" (Vision Plaza, 14.30-15.30 Uhr).

Sigep Vision wird auch der Bezugspunkt für 3 innovative Projekte sein: Sustainability District zur Förderung vorbildlicher Praktiken in der Kaffee- und Kakaolieferkette; Taste of Tomorrow mit Gelato als Hauptthema, um das Erlebnis des Verbrauchers außerhalb des Hauses durch die Prinzipien der Bioarchitektur neu zu definieren; und der Lorenzo Cagnoni Award, mit dem die innovativsten Lösungen der ausstellenden Unternehmen und die vielversprechendsten Start-ups in sieben Kategorien ausgezeichnet werden, darunter digitale Innovation, Nachhaltigkeit und Verpackung, was die Rolle der SIGEP als privilegierter Ort für die Einführung neuer Produkte für die Branche unterstreicht.

Zu den zahlreichen Neuerungen in diesem Jahr gehört die Erweiterung des Pizzasektors um Mehle, Füllungen und Tiefkühlpizzaböden.

Der Link zum Veranstaltungskalender, der sich möglicherweise ändert, lautet https://www.sigep.it/en/events/eventi-ieg.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg