ITALIEN, SIGEP OBSERVATORY: HAUSGEMACHTES EIS, EIN RIESENERFOLG IM AUSLAND

Große Meister aus Italien, Spanien, Argentinien und Australien sprachen mit dem Observatory der führenden IEG-Messe für hausgemachtes Eis, Konditorei und Bäckerei.

Der Sommer 2023 ist fast vorbei. Beispielloser Boom von Eisdielen in Spanien, jährlicher Pro-Kopf-Konsum von 7 Kilogramm in Argentinien. Auch in Australien sehr geschätzt.

RIMINI, Italien, 18. September 2023 /PRNewswire/ - Die Leidenschaft für Eis von Nord- bis Süditalien, Australien und Spanien kennt keine Grenzen. Die Spätsommerausgabe des Observatory Sigep, der internationalen Messe für hausgemachtes Eis, Konditorei und Bäckerei der IEG – Italian Exhibition Group (vom 20. bis 24. Januar im Rimini Expo Centre, Italien), bestätigt es.

Mit der 45.Ausgabe von Sigep, der globalen Referenz für den Dolce-Foodservice-Sektor, bringt die IEG ihre Expertise von China in den Nahen Osten. Sigep China feierte im vergangenen Mai sein Debüt (nächste Ausgabe: 17. bis 19. April 2024) in Partnerschaft mit der Koelnmesse. Darüber hinaus organisiert die IEG 4 Food & Beverage- und Equipment-Messen in Singapur (nächste Ausgabe: 26 bis 28. Juni).

Die Umfrage des Observatory Sigep von IEG umfasste auch Martino Piccolo, einen Eishersteller in Australien: „Hausgemachtes Eis wird besonders von dem großen asiatischen Publikum in Ozeanien und in den touristischen Gebieten sehr geschätzt. Am beliebtesten sind die „klassischen" Aromas." Marco Miquel, Präsident von ANHCEA in Spanien, sagt: „Die spanische Eistradition wurde neu erfunden und Eisdielen erleben einen beispiellosen Boom. Eine Erneuerung durch die Erforschung authentischer Aromas wie Turrón de Jijona, Schokolade und Vanille." Maximiliano Maccarrone, Präsident von AFADHYA in Argentinien, erklärt weiter: „Hausgemachtes Eis ist Teil der argentinischen Kultur, wie Fleisch, Wein und Tango: Sie identifizieren das Land. Daten zeigen, dass 9 von 10 Argentiniern das ganze Jahr über hausgemachtes Eis konsumieren. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch beträgt 7 Kilo und wir haben rund 3.500 Eisdielen."

Ein erfolgreicher Sommer 2023 auch für Italien. Claudio Pica, Generalsekretär von AIG – Italienischer Verband der Gelato-Hersteller: „Hausgemachtes Eis verzeichnete in allen Regionen sehr positive Zahlen mit einem Anstieg für den Sektor und die Lieferkette." Die AIG schätzt ein Wachstum von jeweils +8 %, +12 % und +16 bis 20 % in Nord-, Mittel- und Süditalien, einschließlich der Inseln. Giancarlo Timballo, Präsident der Gelato-Weltmeisterschaft und Meister-Gelato-Hersteller, fasst zusammen: „Eine bewusste Kundschaft regt uns an, zu innovieren und uns auf immer gesündere Produkte zu konzentrieren." Roberto Rinaldini, ehemaliger Weltmeister im Gelato- und Konditoreihandwerk, bestätigt: „Das Ziel beim hausgemachten Eis besteht darin, den Zuckergehalt zu reduzieren, während die Besonderheiten der Rohstoffe und Früchte erhalten bleiben." Domenico Belmonte, ein Meister der Gelato-Herstellung, sagt: „Was die Geschmacksrichtungen angeht, haben wir erfolgreich Giffoni-Haselnuss und honiggeröstete Mandel eingeführt."

