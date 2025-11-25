SIGEP STERNWARTE WEIHNACHTEN 2025, PANETTONE JENSEITS DER TRADITION: VON SUPERFOOD BIS LILA

Desserts boomen in Europa (+6%): Die Beobachtungsstelle Sigep freut sich auf die Sigep World, die vom 16. bis 20. Januar 2026 auf dem Messegelände in Rimini stattfindet.

RIMINI, Italien, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Was sind die wichtigsten Trends beim Dessertkonsum zu Weihnachten 2025? Die Antworten stammen von Sigep Observatory Christmas, dem Blickwinkel, durch den Italian Exhibition Group den Markt im Vorfeld von Sigep - The World Expo for Foodservice Excellence beobachtet, der internationalen Messe für Konditorei, Gelato, Bäckerei, Schokolade, Kaffee und Pizza, die vom 16. bis 20. Januar 2026 im Rimini Expo Centre stattfindet.

SIGEP WORLD OBSERVATORY BY IEG - CHRISTMAS 2025

Das Marktthermometer: "In den letzten zwölf Monaten wurden in den fünf wichtigsten europäischen Ländern 3,2 Milliarden Desserts außer Haus verzehrt. Die Kategorie wuchs in Europa um 6 %: Das Dessert ist immer noch ein wichtiges Vergnügen, selbst in einer Zeit, in der die Ausgaben zurückhaltender sind", erklärt Matteo Figura, Experte für den Außer-Haus-Verzehr und Foodservice-Direktor bei Circana Italia.

Der Konditormeister Luigi Biasetto, AMPI-Akademiker und Mitglied von Relais Dessert, bestätigt dies: "Im Oktober 2025 ist die Zahl der gesäuerten Produkte im Vergleich zu 2024 um 28 % gestiegen, und im Ausland sind die Ergebnisse außergewöhnlich: +28% in Paris, +40% in New York, +80% in Hongkong. Zu Weihnachten 2025 präsentieren wir einen 'Superfood'-Panettone mit Vollkornmehl, Samen, Thymianhonig und Kurkuma, der durch umfangreiche Reifungstests perfektioniert wurde."

Die in Rom geborene Marta Boccanera, Konditorin und Vizepräsidentin von APEI, unterstreicht: "Für dieses Weihnachten haben wir einen violetten Panettone aus Vollkornmehl kreiert, der reich an Anthocyanen (natürliche Pigmente, die in Früchten und Blumen vorkommen) ist und mit Pistazien- und Walderdbeercreme angereichert ist."

Auf europäischer Ebene José Miguel Moreno, Präsident der Confederación Española de Pastelería: "Panettone wird immer beliebter und die Sorte mit Pistazien ist die gefragteste. Die Familien kaufen im Voraus und die Online-Bestellungen, die die Saisonalität unserer Branche verändern, nehmen zu".

Antonio Bachour, einer der einflussreichsten Konditoren Amerikas, bietet eine internationale Perspektive: "Die Weihnachtstrends zeigen eine Rückkehr zu traditionellen Geschmäckern, die mit modernen Techniken neu interpretiert werden. Die Verbraucher wünschen sich ausgeprägte Geschmacksrichtungen, leichte Texturen und eine raffinierte Präsentation. Für Weihnachten 2025 arbeiten wir an Desserts, die Eleganz und Erinnerungen an die Vergangenheit miteinander verbinden".

Denise Vagni, eine aufstrebende Konditorin aus Rimini, Italien, vervollständigt das Bild: "Panettone ist eine reichhaltigere und ansprechendere Nachspeise, die eine multisensorische Erfahrung bietet. Die Kunden lieben es, ihr Stück mit einem Spritzbeutel zu personalisieren, der mit Pistazien- oder gesalzener Karamellcreme gefüllt ist".

