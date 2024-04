ITC Limited - Le hip-hop a été hacké ! Le hashtag #HandwashLegends de Savlon Swasth India Mission rend le lavage des mains tendance auprès des jeunes Indiens

KOLKATA, Inde, 21 avril 2024 /PRNewswire/ -- Amener les enfants à adopter des habitudes saines n'est pas une tâche aisée, et se heurte souvent à une certaine résistance. Dans l'optique de surmonter ce problème et promouvoir l'habitude de se laver les mains avec du savon, la nouvelle campagne ingénieuse et rafraîchissante de Savlon Swasth India Mission a puisé dans l'enthousiasme croissant des enfants pour le hip-hop. Intitulée « Handwash Legend », cette campagne a transformé le geste bien connu des rappeurs qui « se frottent les mains » en un mouvement incitant au lavage des mains. Fusionnant de manière astucieuse le divertissement avec le lavage des mains, Savlon Swasth India Mission s'est associée au rappeur et star du hip-hop indien Emiway Bantai et aux enfants du Dharavi Dream Project, une communauté qui découvre et encadre des talents du hip-hop issus de milieux défavorisés, pour la chanson « Haath Dhona Cool Hai » (en français, « C'est cool de se laver les mains »). Ce son accrocheur souligne l'importance de se laver les mains avec du savon et encourage les enfants à devenir des « Handwash Legends » en adoptant de bonnes pratiques en matière d'hygiène.

ITC Limited - Hip Hop Hacked! Savlon Swasth India Mission’s #HandwashLegends made Handwashing cool for India’s Youth

La Savlon Swasth India Mission d'ITC est en tête de ces changement positifs en matière de comportement sanitaire, par le biais d'approches et de programmes inventifs. Des maladies évitables sont à l'origine de pressions économiques importantes pour notre pays, et le lavage systématique des mains est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour freiner la transmission des maladies. Avec Handwash Legend, nous pouvons inculquer de bonnes habitudes en matière d'hygiène des mains aux enfants et aux passionnés de hip-hop par l'intermédiaire de leurs goûts musicaux.

Conceptualisée par Ogilvy India et produite par Shameer Tandon, la campagne comprend un message vidéo remerciant Emiway Bantai pour sa promotion du lavage des mains, le clip musical « Haath Dhona Cool Hai » et le Handwash Legend Hook Step Challenge. La campagne s'appuie sur la scène musicale croissante du hip-hop en Inde pour montrer aux enfants combien se laver les mains est tendance.

Regardez le film ici

Sameer Satpathy, directeur général de la division Personal Care Products Business d'ITC Limited, a déclaré : « Pousser la génération d'aujourd'hui à changer ses habitudes n'est un succès que si l'on prend en compte la pertinence culturelle. Le hip-hop est un genre auquel les jeunes d'aujourd'hui s'identifient, car il leur permet de s'exprimer. Le hashtag #HandwashLegends de Savlon Swasth India Mission d'ITC a habilement détourné un geste issu de ce mouvement musical populaire pour en faire un symbole intéressant et évocateur du lavage des mains. Le succès de cette campagne souligne notre engagement à poursuivre l'effort d'inculquer l'habitude de se laver les mains aux jeunes d'aujourd'hui, afin de leur bâtir un avenir plus sain. »

Harshad Rajadhyaksha et Kainaz Karmakar, directeurs créatifs chez Ogilvy India, ont ajouté que « la culture du hacking est à l'origine de certaines des idées les plus intéressantes. Cette campagne en est une. Détourner un des gestes emblématiques du hip-hop pour souligner qu'il ressemble à l'acte de se laver les mains est drôle et attachant. Chez Savlon, nos équipes sont toujours à la recherche de nouvelles façons de promouvoir l'idée d'utiliser du savon pour tuer les germes. Plus d'une centaine de maladies peuvent être évitées grâce à cette simple habitude, qui doit être constamment réitérée. La meilleure manière d'instaurer cette habitude est de commencer par les jeunes. Une conférence sur l'hygiène des mains ne les intéressera peut-être pas, mais ils sont profondément attirés par le hip-hop. Le mariage des deux a donné naissance à cette campagne. »

Emiway Bantai, l'auteur de la chanson, a dit être « ravi que Savlon Swasth India Mission ait identifié et détourné un geste aussi populaire de la culture hip-hop pour promouvoir le lavage des mains, c'est quelque chose de complètement inédit ! Le hip-hop étant très populaire chez les jeunes d'aujourd'hui, ce détournement pour les inciter à se laver régulièrement les mains est vraiment unique et pertinent. Je suis fier de faire partie de cette campagne, et de non seulement être une influence grâce à ma musique mais aussi de pouvoir tirer parti du hip-hop et de sa culture pour encourager le changement et de futurs #HandwashLegends. »

Le succès de #HandwashLegends et l'écho que la campagne a obtenu auprès des jeunes ont été rendus évidents au travers de la réponse positive générée par le public. En effet, le contenu généré par les utilisateurs sur la plus grande plateforme de vidéos format court en Inde, Josh, a représenté une durée totale de 26 heures avec un temps de visionnage d'un million d'heures environ.

Depuis sa création, la Savlon Swasth India Mission organise l'un des plus grands programmes d'éducation scolaire visant à inculquer des habitudes d'hygiène des mains en Inde. Avec plus de 37 000 écoles à travers le pays et une portée atteignant plus de 10 millions d'enfants, le programme a désormais inclus l'hymne #HandwashLegend dans le cadre de ses activités pour encourager les enfants à se laver davantage les mains.

Lien : Regardez le film ici