ITRI schließt sich mit EU 6G-SANDBOX für fortschrittliche 6G-Forschung und -Entwicklung zusammen

HSINCHU, 9. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem EU-TW 6G SNS Joint Workshop 2024 in Taipeh präsentierte das Industrial Technology Research Institute (ITRI) zusammen mit seinen taiwanesischen Partnern und der EU 6G-SANDBOX die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit und stellte Fortschritte im 6G-Versuchsnetz vor, darunter ISAC-Technologie und rekonfigurierbare intelligente Oberflächenlösungen (RIS).

ITRI, along with its Taiwanese partners and the EU 6G-SANDBOX, presents the results of their collaboration, showcasing innovations in the 6G trial network.

Im Rahmen des 6G-SANDBOX-Projekts hat sich das ITRI mit LITEON, Auray, Groundhog, der National Sun Yat-sen University, Keysight, IS-Wireless, Siradel, der Universität von Málaga und der Queen's University Belfast zusammengetan, um das weltweit größte 6G-Versuchsnetz aufzubauen. Diese Zusammenarbeit nutzt fortschrittliche O-RAN-Kommunikation und integrierte Sensortechnologien, wie z. B. KI-basierte Erkennung der menschlichen Körperhaltung und 3D-Sensor-Bildgebungsverfahren, um eine Testumgebung für eine breite Palette vertikaler Anwendungen zu schaffen.

Das RISFORCE-Team, zu dem ITRI, BenQ Materials, TMYTEK, YTTEK und die National Chung Cheng University gehören, ist auch am 6G-SANDBOX-Projekt beteiligt. Im Februar 2025 werden vier RIS-Lösungen des RISFORCE-Teams zusammen mit Keysight, Nokia, Telefonica und der Universität Malaga in Spanien in realen Szenarien validiert, um das Ökosystem für die 6G-F&E-Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan zu verbessern.

Seit 2016 beteiligt sich das ITRI aktiv an europäischen F&E-Initiativen im Bereich Kommunikation und hat zusammen mit mehr als 30 Teams aus 10 Ländern sechs Projekte erfolgreich abgeschlossen. Diese Bemühungen konzentrierten sich auf Bereiche wie intelligente Fertigung und Katastrophenhilfe-Drohnen. Auch in Zukunft wird sich das ITRI für eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit europäischen Partnern im Bereich der 6G-Forschung und -Entwicklung einsetzen, wobei der Schwerpunkt auf drei wesentlichen Säulen liegt: Offenheit, Nachhaltigkeit und Intelligenz. Das Institut lädt Partner aus dem In- und Ausland ein, sich an seinen 6G-Versuchen zu beteiligen und Innovationen zu fördern, die globale Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Durch die Nutzung der digitalen Zwillingstechnologie für groß angelegte Netzsimulationen will das ITRI den intelligenten 6G-Netzbetrieb erheblich verbessern. Es wird erwartet, dass diese fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Taiwan und der EU beiden Regionen einen strategischen Vorteil bei der Kommerzialisierung der 6G-Technologie und bei der Gestaltung globaler Standards verschafft.

Der Workshop wurde gemeinsam vom Ministerium für Industrietechnologie (DoIT), dem Wirtschaftsministerium (MOEA) und der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (DG CNECT) der Europäischen Kommission veranstaltet. Die Eröffnungsrede hielten Dr. Chyou-Huey Chiou, Generaldirektor des DoIT, MOEA, Pearse O'Donohue, Direktor für Zukunftsnetze bei der DG CNECT, und Dr. Colin Willcock, Vorsitzender von 6G-IA.

Weitere Schlüsselfiguren waren Erzsebet Fitori, Exekutivdirektorin des EU-Projektbüros für 6G-SENSES, Harald Haas, Van-Eck-Professor für Ingenieurwissenschaften an der Universität Cambridge, Emilio Calvanese Strinati, Koordinator der Projekte 6G-GOALS und 6G-DISAC und wissenschaftlicher Innovationsdirektor für intelligente Geräte, Telekommunikation und Sicherheit bei CEA-Leti; Rahim Tafazolli, Leiter des Instituts für Kommunikationssysteme an der Universität Surrey; Navid Nikaein, Geschäftsführer und Gründer von BubbleRAN (6G-SENSES-Partner) und Michael Dieudonné, Seniorleiter von Keysight (Koordinator für 6G-SANDBOX). Es waren auch Vertreter taiwanesischer Unternehmen anwesend, darunter Chunghwa Telecom, Compal, LITEON, BenQ Materials, Auden, Groundhog, TMYTEK, YTTEK, CTOne, ITRI, National Taiwan University und National Tsing Hua University. Die Teilnehmer tauschten sich über ihre Erkenntnisse aus und erkundeten wichtige zukünftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich 6G.

