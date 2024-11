L'ITRI s'associe à l'EU 6G-SANDBOX pour une R&D avancée sur la 6G

HSINCHU, 9 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de l'atelier conjoint UE-TW 6 G SNS 2024 à Taipei, l'Industrial Technology Research Institute (ITRI), aux côtés de ses partenaires taïwanais et de l'EU 6G-SANDBOX, présente les résultats de leur collaboration, mettant en avant les avancées dans le réseau d'essai 6G, notamment la technologie ISAC et les solutions de surface intelligente reconfigurable (RIS).

Dans le cadre du projet 6G-SANDBOX, l'ITRI s'est associé à LITEON, Auray, Groundhog, National Sun Yat-sen University, Keysight, IS-Wireless, Siradel, University of Málaga, et Queen's University Belfast pour établir le plus grand réseau d'essai 6G au monde. Cette collaboration s'appuie sur des technologies avancées de communication O-RAN et de détection intégrée, telles que la reconnaissance de la posture humaine basée sur l'IA et les techniques d'imagerie de détection 3D, afin de créer un environnement d'essai pour un large éventail d'applications verticales.

L'équipe RISFORCE, qui comprend l'ITRI, BenQ Materials, TMYTEK, YTTEK et l'université nationale Chung Cheng, fait également partie du projet 6G-SANDBOX. En février 2025, quatre solutions RIS de l'équipe RISFORCE seront validées dans des scénarios réels en Espagne, en collaboration avec Keysight, Nokia, Telefónica et l'université de Málaga, afin d'améliorer l'écosystème de la collaboration R&D 6G entre l'UE et Taïwan.

Depuis 2016, l'ITRI a participé activement aux initiatives européennes de R&D dans le domaine des communications, menant avec succès six projets aux côtés de plus de 30 équipes issues de 10 pays. Ces efforts se sont concentrés sur des domaines tels que la fabrication intelligente et les drones de secours en cas de catastrophe. Pour l'avenir, l'ITRI reste déterminé à approfondir sa collaboration avec les partenaires européens dans la R&D sur la 6G, en se concentrant sur trois piliers clés, à savoir : l'ouverture, la durabilité et l'intelligence : l'ouverture, la durabilité et l'intelligence. L'Institut invite des partenaires nationaux et étrangers à se joindre à ses essais 6G et à favoriser les innovations qui soutiennent les objectifs mondiaux de durabilité.

En s'appuyant sur la technologie du jumeau numérique pour les simulations de réseaux à grande échelle, l'ITRI vise à améliorer de manière significative les opérations intelligentes du réseau 6 G. Cette collaboration continue entre Taïwan et l'UE devrait conférer aux deux régions un avantage stratégique dans la commercialisation de la technologie 6G et l'élaboration de normes mondiales.

L'atelier a été organisé conjointement par le département de la technologie industrielle (DoIT), le ministère des affaires économiques (MOEA) et la direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie (DG CNECT) de la Commission européenne. Chyou-Huey Chiou, directeur général du DoIT, MOEA, Pearse O'Donohue, directeur des réseaux du futur à la DG CNECT, et Colin Willcock, président de 6G-IA, ont prononcé le discours d'ouverture.

Parmi les autres personnalités, citons Erzsebet Fitori, directeur général du bureau du projet 6G SNS de l'UE ; Harald Haas, professeur d'ingénierie Van Eck à l'université de Cambridge ; Emilio Calvanese Strinati, coordinateur des projets 6G-GOALS et 6G-DISAC et directeur de l'innovation scientifique pour les appareils intelligents, les télécommunications et la sécurité au CEA-Leti ; Rahim Tafazolli, directeur de l'Institut des systèmes de communication à l'université de Surrey ; Navid Nikaein, président-directeur général et fondateur de BubbleRAN (partenaire de 6G-SENSES) et Michael Dieudonné, directeur principal de Keysight (coordinateur de 6G-SANDBOX). Des représentants d'entités taïwanaises étaient également présents, notamment Chunghwa Telecom, Compal, LITEON, BenQ Materials, Auden, Groundhog, TMYTEK, YTTEK, CTOne, ITRI, l'Université nationale de Taïwan et l'Université nationale Tsing Hua. Les participants ont échangé leurs points de vue et exploré d'importantes possibilités de collaboration dans le domaine de la 6G .

L'Industrial Technology Research Institute (ITRI) est l'une des principales institutions de R&D technologique au monde, dont l'objectif est d'innover pour offrir un meilleur avenir à la société. Fondé en 1973, l'ITRI a joué un rôle essentiel dans la transformation des industries taïwanaises à forte intensité de main-d'œuvre en industries axées sur l'innovation. Pour répondre aux besoins du marché et aux tendances mondiales, il a lancé sa stratégie technologique et sa feuille de route 2035 qui se concentre sur le développement de l'innovation dans les domaines de la vie intelligente, de la santé de qualité, de l'environnement durable et de la société résiliente.

Au fil des ans, l'ITRI s'est consacré à l'incubation de jeunes entreprises et de spinoffs, y compris des noms bien connus comme UMC et TSMC. En plus de son siège à Taïwan, l'ITRI possède des succursales aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Thaïlande, dans le but d'étendre son champ d'action en matière de R&D et de promouvoir la coopération internationale à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : https://www.itri.org/eng.

