IUCN и Huawei призывают к более широкому использованию технологий для защиты природы

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Huawei

Jun 07, 2022, 18:44 ET

В соответствии с темой «Земля только одна» Всемирного дня окружающей среды, отмечаемого 5 июня, Международный союз охраны природы (IUCN), компания Huawei и международные партнеры проанализировали роль технологий в охране природы на саммите Tech for a Better Planet.

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 7 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный союз охраны природы (IUCN), компания Huawei и другие партнеры по природоохранным проектам сегодня объединили усилия для того, чтобы призвать к активизации глобального движения по разработке и внедрению новых технологий для более эффективной защиты Земли.

Tao Jingwen, Director of the Board and Director of the Corporate Sustainable Development Committee, Huawei
Tao Jingwen, Director of the Board and Director of the Corporate Sustainable Development Committee, Huawei
Stewart Maginnis, Deputy Director General (Programme), IUCN
Stewart Maginnis, Deputy Director General (Programme), IUCN
Dr. Nadeem Nazurally, President, Ecomode Society
Dr. Nadeem Nazurally, President, Ecomode Society
Tao Jingwen, Director of the Board and Director of the Corporate Sustainable Development Committee, Huawei Stewart Maginnis, Deputy Director General (Programme), IUCN Dr. Nadeem Nazurally, President, Ecomode Society

Два партнера провели онлайн-саммит Tech for a Better Planet («Технологии для лучшей планеты»), чтобы показать, что технологии могут значительно улучшить результаты природоохранной деятельности и представить новые цифровые технологии, которые могут стать важнейшими помощниками в деле охраны окружающей среды.

В ходе борьбы с экологическими угрозами растет понимание того, что технологии могут внести решающий вклад в охрану природы.

«Мы убеждены в том, что цифровые технологии являются одним из ключевых факторов защиты окружающей среды, — сказал Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen), председатель правления и директор Комитета по корпоративному устойчивому развитию компании Huawei. — Все общественные структуры должны сотрудничать в рамках открытого и совместного рынка над внедрением технологических инноваций в различные отрасли и преобразованием новых технологий в решения и услуги, которые помогут созиданию более "зеленой" планеты».

Компания Huawei содействует экологически безопасному развитию отраслей промышленности за счет внедрения инноваций в сфере ИКТ, поддерживающих глобальное движение к достижению нулевого уровня углеродных выбросов. В области энергоснабжения компания интегрирует электронику и цифровые технологии для ускорения развития возобновляемой энергетики. В том, что касается использования энергии, компания Huawei продолжит внедрять инновационные энергосберегающие технологии для дальнейшего повышения энергоэффективности инфраструктуры ИКТ, что, в свою очередь, позволит экономить энергию и сократить промышленные выбросы.

Компания Huawei также установила долгосрочные партнерские отношения для улучшения результатов охраны природы путем разработки технологических решений, которые позволяют лучше понять природу и привести к более эффективным мерам по защите биоразнообразия в различных экосистемах. В 2020 году IUCN и Huawei запустили глобальный проект Tech4Nature и с тех пор инициировали пилотные проекты на основе стандарта Green List Standard организации IUCN в Швейцарии, Испании, Китае, Мексике и на Маврикии.

У побережья Маврикия IUCN, Huawei и Ecomode Society развернули первую в западной части Индийского океана подводную систему, которая может осуществлять мониторинг экосистем коралловых рифов в режиме реального времени. Целью проекта является восстановление экосистем коралловых рифов, находящихся под большой угрозой, путем выращивания живых кораллов в питомниках, их пересадки и мониторинга их роста, состояния воды и угроз, таких как водоросли. Решение предусматривает подводные камеры со специальными объективами, датчики, сеть 4G для передачи данных и искусственный интеллект для интерпретации полученных результатов. На сегодняшний день на поврежденные рифы было пересажено около 10 000 фрагментов кораллов, а к концу 2022 года их планируется пересадить в общей сложности 25 000.

«Проект Tech4Nature в рамках партнерства IUCN и Huawei является хорошим примером инновационного сотрудничества между заповедниками и сектором ИКТ для реализации революционного потенциала применения цифровых технологий для повышения эффективности охраны природы на конкретных территориях», — заявил Стюарт Магиннис (Stewart Maginnis), заместитель генерального директора по программам IUCN.

По мнению IUCN, сочетание «технологий, данных и инноваций» имеет центральное значение для достижения амбициозных целей программы IUCN Nature 2030. Организация также убеждена в том, что инновации в области измерения данных, обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта могут существенно улучшить знания и понимание таких сфер воздействия на окружающую среду, как земля, вода, океаны и климат. В свою очередь, это поможет заинтересованным сторонам разработать более продуманные природоохранные мероприятия и системы мониторинга видов и экосистем.

Также на саммите эксперты и специалисты по охране природы из экологического и научного секторов, включая общество Ecomode Society, WWF Италии, Berlevåg jeger og fiskeforening, Shan Shui Nature Conservation Center и Huawei Digital Energy Product Line, обменялись своим опытом и мировой практикой в области изменения климата и сохранения природных ресурсов.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт саммита Tech for a Better Planet.

Информация о Международном союзе охраны природы (IUCN)

IUCN является союзом на основе членства, в состав которого входят как правительственные, так и общественные организации. Он предоставляет государственным, частным и неправительственным организациям знания и инструменты, позволяющие сотрудничать в области развития человеческого потенциала, экономического роста и охраны природы.

Союз IUCN, созданный в 1948 году, превратился в самую крупную и разнообразную экологическую сеть в мире. Он опирается на опыт, ресурсы и влияние более чем 1400 организаций-членов, а также на вклад около 18 000 экспертов. IUCN является глобальным авторитетом в отношении состояния природной среды и мер, необходимых для ее сохранения. Эксперты организации работают в шести комиссиях, занимающихся такими вопросами, как сохранение видов, экологическое право, охранные территории, социальная и экономическая политика, управление экосистемами, а также образование и коммуникации.

Более подробная информация представлена на сайте IUCN по адресу: www.iucn.com.

Информация о проекте TECH4ALL
TECH4ALL — это долгосрочная инициатива и план действий, инициированный компанией Huawei в целях содействия цифровой интеграции. Его главной целью является обеспечение всеобщего участия в цифровом мире. Компания Huawei сотрудничает с клиентами и партнерами в целях содействия внедрению цифровых технологий и устойчивому развитию в четырех областях: образование, окружающая среда, здравоохранение и развитие.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт проекта TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all и следите за нашими новостями по адресу:
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SOURCE Huawei

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