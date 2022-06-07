IUCN и Huawei призывают к более широкому использованию технологий для защиты природы

Два партнера провели онлайн-саммит Tech for a Better Planet («Технологии для лучшей планеты»), чтобы показать, что технологии могут значительно улучшить результаты природоохранной деятельности и представить новые цифровые технологии, которые могут стать важнейшими помощниками в деле охраны окружающей среды.

В ходе борьбы с экологическими угрозами растет понимание того, что технологии могут внести решающий вклад в охрану природы.

«Мы убеждены в том, что цифровые технологии являются одним из ключевых факторов защиты окружающей среды, — сказал Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen), председатель правления и директор Комитета по корпоративному устойчивому развитию компании Huawei. — Все общественные структуры должны сотрудничать в рамках открытого и совместного рынка над внедрением технологических инноваций в различные отрасли и преобразованием новых технологий в решения и услуги, которые помогут созиданию более "зеленой" планеты».

Компания Huawei содействует экологически безопасному развитию отраслей промышленности за счет внедрения инноваций в сфере ИКТ, поддерживающих глобальное движение к достижению нулевого уровня углеродных выбросов. В области энергоснабжения компания интегрирует электронику и цифровые технологии для ускорения развития возобновляемой энергетики. В том, что касается использования энергии, компания Huawei продолжит внедрять инновационные энергосберегающие технологии для дальнейшего повышения энергоэффективности инфраструктуры ИКТ, что, в свою очередь, позволит экономить энергию и сократить промышленные выбросы.

Компания Huawei также установила долгосрочные партнерские отношения для улучшения результатов охраны природы путем разработки технологических решений, которые позволяют лучше понять природу и привести к более эффективным мерам по защите биоразнообразия в различных экосистемах. В 2020 году IUCN и Huawei запустили глобальный проект Tech4Nature и с тех пор инициировали пилотные проекты на основе стандарта Green List Standard организации IUCN в Швейцарии, Испании, Китае, Мексике и на Маврикии.

У побережья Маврикия IUCN, Huawei и Ecomode Society развернули первую в западной части Индийского океана подводную систему, которая может осуществлять мониторинг экосистем коралловых рифов в режиме реального времени. Целью проекта является восстановление экосистем коралловых рифов, находящихся под большой угрозой, путем выращивания живых кораллов в питомниках, их пересадки и мониторинга их роста, состояния воды и угроз, таких как водоросли. Решение предусматривает подводные камеры со специальными объективами, датчики, сеть 4G для передачи данных и искусственный интеллект для интерпретации полученных результатов. На сегодняшний день на поврежденные рифы было пересажено около 10 000 фрагментов кораллов, а к концу 2022 года их планируется пересадить в общей сложности 25 000.

«Проект Tech4Nature в рамках партнерства IUCN и Huawei является хорошим примером инновационного сотрудничества между заповедниками и сектором ИКТ для реализации революционного потенциала применения цифровых технологий для повышения эффективности охраны природы на конкретных территориях», — заявил Стюарт Магиннис (Stewart Maginnis), заместитель генерального директора по программам IUCN.

По мнению IUCN, сочетание «технологий, данных и инноваций» имеет центральное значение для достижения амбициозных целей программы IUCN Nature 2030. Организация также убеждена в том, что инновации в области измерения данных, обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта могут существенно улучшить знания и понимание таких сфер воздействия на окружающую среду, как земля, вода, океаны и климат. В свою очередь, это поможет заинтересованным сторонам разработать более продуманные природоохранные мероприятия и системы мониторинга видов и экосистем.

Также на саммите эксперты и специалисты по охране природы из экологического и научного секторов, включая общество Ecomode Society, WWF Италии, Berlevåg jeger og fiskeforening, Shan Shui Nature Conservation Center и Huawei Digital Energy Product Line, обменялись своим опытом и мировой практикой в области изменения климата и сохранения природных ресурсов.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт саммита Tech for a Better Planet.

Информация о Международном союзе охраны природы (IUCN)

IUCN является союзом на основе членства, в состав которого входят как правительственные, так и общественные организации. Он предоставляет государственным, частным и неправительственным организациям знания и инструменты, позволяющие сотрудничать в области развития человеческого потенциала, экономического роста и охраны природы.

Союз IUCN, созданный в 1948 году, превратился в самую крупную и разнообразную экологическую сеть в мире. Он опирается на опыт, ресурсы и влияние более чем 1400 организаций-членов, а также на вклад около 18 000 экспертов. IUCN является глобальным авторитетом в отношении состояния природной среды и мер, необходимых для ее сохранения. Эксперты организации работают в шести комиссиях, занимающихся такими вопросами, как сохранение видов, экологическое право, охранные территории, социальная и экономическая политика, управление экосистемами, а также образование и коммуникации.

Более подробная информация представлена на сайте IUCN по адресу: www.iucn.com.

Информация о проекте TECH4ALL

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива и план действий, инициированный компанией Huawei в целях содействия цифровой интеграции. Его главной целью является обеспечение всеобщего участия в цифровом мире. Компания Huawei сотрудничает с клиентами и партнерами в целях содействия внедрению цифровых технологий и устойчивому развитию в четырех областях: образование, окружающая среда, здравоохранение и развитие.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт проекта TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all и следите за нашими новостями по адресу:

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