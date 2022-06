IUCN i Huawei apelują o powszechniejsze stosowanie technologii w celu ochrony przyrody

Proces reagowania na zagrożenia środowiska naturalnego spowodował wzrost świadomości, co do tego, że technologia może mieć decydujący wpływ na ochronę przyrody.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że technologia cyfrowa stanowi kluczowy czynnik ochrony środowiska – powiedział Tao Jingwen, prezes zarządu i dyrektor komitetu ds. zrównoważonego rozwoju w Huawei. – Wszystkie segmenty społeczeństwa powinny współpracować w ramach otwartego i opartego na współpracy środowiska rynkowego, aby móc zastosować innowacje technologiczne w przemyśle i przekształcić nowe technologie w rozwiązania i usługi, które mogłyby przyczynić się do budowy zielonej planety".

Huawei promuje proekologiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez innowacje teleinformatyczne, które wspierają światowe dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla. Po stronie dostaw energii firma zintegrowała energoelektronikę i technologie cyfrowe, aby przyspieszyć rozwój energii odnawialnej. Pod względem wykorzystania energii Huawei będzie kontynuować innowacje w zakresie technologii energooszczędnych mające na celu nieustanne zwiększanie efektywności energetycznej infrastruktury teleinformatycznej, a tym samym oszczędzanie energii i redukcję emisji w przemyśle.

Firma Huawei nawiązała również długoterminową współpracę partnerską na rzecz poprawy wyników ochrony przyrody poprzez opracowanie rozwiązań technologicznych, które pozwalają głębiej zrozumieć przyrodę i skutkują skuteczniejszymi środkami ochrony bioróżnorodności w rozmaitych ekosystemach. W 2020 r. IUCN i Huawei uruchomiły międzynarodowy projekt Tech4Nature, który od tamtego momentu zainicjował projekty pilotażowe oparte na standardzie Zielonej Listy IUCN w Szwajcarii, Hiszpanii, Chinach, Meksyku i na Mauritiusie.

U wybrzeży Mauritiusa IUCN, Huawei i Ecomode Society rozmieściły pierwszy podwodny system w zachodniej części Oceanu Indyjskiego umożliwiający monitorowanie ekosystemów rafy koralowej w czasie rzeczywistym. Założeniem projektu jest odbudowa szczególnie zagrożonych ekosystemów rafy koralowej poprzez hodowlę żywych koralowców w szkółkach, przesadzanie ich i monitorowanie wzrostu, warunków wodnych i czynników zagrażających, takich jak glony. Rozwiązanie obejmuje podwodne kamery ze specjalnymi obiektywami, czujniki, sieć 4G do przesyłania danych oraz technologię sztucznej inteligencji służącą do interpretacji wyników. Do tej pory przeszczepiono prawie 10 tys. fragmentów koralowców na zdegradowane rafy, a do końca 2022 roku planuje się wykonanie łącznie 25 tys. takich zabiegów.

„Projekt Tech4Nature realizowany w ramach programu współpracy IUCN-Huawei jest doskonałym przykładem innowacyjnego przedsięwzięcia angażującego sektory ochrony przyrody i teleinformatyki, mającego na celu uświadomienie transformacyjnego potencjału odpowiedniego wykorzystania technologii cyfrowej dla oddziaływania ochrony przyrody na danym obszarze" – oświadczył Stewart Maginnis, zastępca dyrektora generalnego ds. programu, IUCN.

IUCN traktuje połączenie „technologii, danych i innowacji" jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia ambitnych celów programu Natura 2030 IUCN. Organizacja jest przekonana, że postępy w dziedzinie detekcji danych, big data, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji mogą znacząco wpłynąć na poprawę wiedzy i wglądu w obszary oddziaływania, takie jak ziemia, woda, oceany i klimat. To z kolei pomoże zainteresowanym stronom zaprojektować lepiej przemyślane działania ochronne i systemy monitorowania gatunków i ekosystemów.

Również podczas szczytu eksperci i działacze ochrony środowiska i nauki, w tym Ecomode Society, WWF Włochy, Berlevåg jeger og fiskeforening, Shan Shui Nature Conservation Center i Huawei Digital Energy Product Line podzielili się swoimi spostrzeżeniami i globalnymi praktykami w zakresie problematyki zmian klimatycznych i ochrony zasobów naturalnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Szczytu Technologia dla piękniejszej planety .

IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody

IUCN jest Unią członkowską, w której skład wchodzą zarówno organizacje rządowe, jak i instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Udostępnia ona organizacjom publicznym, prywatnym i pozarządowym wiedzę i narzędzia, dzięki którym postęp ludzkości, rozwój gospodarczy i ochrona przyrody mogą przebiegać równolegle.

Powołana w 1948 roku IUCN stała się największą i najbardziej zróżnicowaną siecią ekologiczną na świecie. Wykorzystuje doświadczenie, zasoby i zasięg ponad 1400 organizacji członkowskich oraz wkład około 18 tys. ekspertów. IUCN jest światowym autorytetem w zakresie statusu świata przyrody i środków niezbędnych do jego ochrony. Jej specjaliści są zorganizowani w sześciu komisjach zajmujących się przetrwaniem gatunków, prawem ochrony środowiska, obszarami chronionymi, polityką społeczną i gospodarczą, zarządzaniem ekosystemami oraz edukacją i komunikacją.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej IUCN www.iucn.org

TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa i zarazem program działań, który koncern Huawei zainicjował w celu promowania włączenia cyfrowego. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie, aby nikt nie pozostał w tyle w cyfrowym świecie. Huawei współpracuje z klientami i partnerami w celu promowania włączenia cyfrowego i zrównoważonego rozwoju w czterech dziedzinach - edukacji, środowiska, zdrowia i rozwoju.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej TECH4ALL https://www.huawei.com/en/tech4all albo na:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

