IUCN y Huawei piden una mayor adopción de la tecnología para proteger la naturaleza

Haciéndose eco del lema "Sólo hay una Tierra" del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, la International Union for Conservation of Nature (IUCN), Huawei, y sus socios mundiales exploraron el papel de la tecnología en la conservación de la naturaleza en la cumbre Tech for a Better Planet.

SHENZHEN, China, 7 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- La International Union for Conservation of Nature (IUCN), Huawei, y los socios de proyectos de conservación se han reunido hoy para pedir un mayor impulso mundial al desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías para proteger mejor la Tierra.