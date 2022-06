IUCN a Huawei vyzývajú na väčšie využívanie technológií na ochranu prírody

Proces reakcie na environmentálne hrozby zvýšil povedomie o tom, že technológie môžu mať zásadný vplyv na ochranu prírody.

„Sme presvedčení, že digitálne technológie sú kľúčovým faktorom ochrany životného prostredia," povedal Tao Jingwen, riaditeľ predstavenstva a riaditeľ výboru pre udržateľný rozvoj spoločnosti Huawei. „Všetky sektory spoločnosti by mali spolupracovať v rámci otvoreného a kooperatívneho trhového prostredia s cieľom uplatniť technologické inovácie v priemyselných odvetviach a transformovať nové technológie na riešenia a služby, ktoré môžu pomôcť budovať zelenú planétu."

Spoločnosť Huawei podporuje ekologický rozvoj v priemysle prostredníctvom inovácií IKT, ktoré podporujú globálnu cestu k nulovej bilancii emisií uhlíka. Na strane dodávok energie spoločnosť integrovala výkonovú elektroniku a digitálne technológie s cieľom urýchliť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Pokiaľ ide o spotrebu energie, spoločnosť Huawei bude pokračovať v inováciách energeticky úsporných technológií s cieľom neustále zlepšovať energetickú účinnosť infraštruktúry IKT, a tým šetriť energiu a znižovať emisie v priemysle.

Spoločnosť Huawei tiež vytvorila dlhodobé partnerstvá na zlepšenie výsledkov ochrany prírody prostredníctvom vývoja technologických riešení, ktoré dokážu lepšie pochopiť prírodu a viesť k účinnejším opatreniam na ochranu biodiverzity v rôznych ekosystémoch. V roku 2020 spustili IUCN a Huawei globálny projekt Tech4Nature a odvtedy iniciovali pilotné projekty založené na norme IUCN Green List vo Švajčiarsku, Španielsku, Číne, Mexiku a na Mauríciu.

Pri pobreží ostrova Maurícius nasadili organizácie IUCN, Huawei a Ecomode Society prvý podmorský systém v západnej časti Indického oceánu, ktorý dokáže monitorovať ekosystémy koralových útesov v reálnom čase. Cieľom projektu je obnoviť vysoko ohrozené ekosystémy koralových útesov pestovaním živých koralov v škôlkach, ich presádzaním a monitorovaním rastu, vodných podmienok a hrozieb, ako sú riasy. Riešenie pozostáva z podvodných kamier so špeciálnymi objektívmi, senzorov, siete 4G na prenos údajov a umelej inteligencie na interpretáciu zistení. Do dnešného dňa bolo na poškodené koralové útesy presadených takmer 10 000 úlomkov koralov, pričom do konca roka 2022 sa plánuje presadiť celkovo 25 000 úlomkov.

„Partnerský projekt Tech4Nature organizácií IUCN a Huawei je dobrým príkladom inovatívneho projektu medzi sektormi ochrany prírody a informačných a komunikačných technológií, ktorého cieľom je využiť transformačný potenciál vhodného využitia digitálnych technológií na ochranu prírody v jednotlivých oblastiach," uviedol Stewart Maginnis, zástupca generálneho riaditeľa pre program IUCN.

IUCN považuje spojenie „technológií, údajov a inovácií" za kľúčové na dosiahnutie ambicióznych cieľov programu IUCN Nature 2030. Organizácia tiež verí, že inovácie v oblasti snímania údajov, veľkých dát, strojového učenia a umelej inteligencie môžu výrazne zlepšiť poznatky a pohľad do oblastí dopadu, ako sú pôda, voda, oceány a klíma. To následne pomôže zainteresovaným stranám navrhnúť lepšie informované ochranné opatrenia a systémy monitorovania druhov a ekosystémov.

Na samite sa o svoje poznatky a globálne postupy v oblasti zmeny klímy a ochrany prírodných zdrojov podelili aj odborníci a ochranári z environmentálneho a vedeckého sektora vrátane spoločností Ecomode, Svetový fond na ochranu prírody Taliansko, Berlevåg jeger og fiskeforening, Shan Shui Nature Conservation Center a Huawei Digital Energy Product Line.

Viac informácií nájdete na stránkach samitu o technológiách pre lepšiu planétu.

O IUCN – Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov

IUCN je členská únia zložená z vládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti. Poskytuje verejným, súkromným a mimovládnym organizáciám poznatky a nástroje, ktoré umožňujú spoločný ľudský pokrok, hospodársky rozvoj a ochranu prírody.

Únia IUCN bola založená v roku 1948 a stala sa najväčšou a najrozmanitejšou environmentálnou sieťou na svete. Využíva skúsenosti, zdroje a dosah viac ako 1 400 členských organizácií a príspevky približne 18 000 odborníkov. IUCN je celosvetovou autoritou v oblasti stavu prírody a opatrení potrebných na jej ochranu. Naši odborníci sú rozdelení do šiestich komisií, ktoré sa venujú prežitiu druhov, environmentálnemu právu, chráneným oblastiam, sociálnej a hospodárskej politike, riadeniu ekosystémov a vzdelávaniu a komunikácii.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite IUCN na adrese www.iucn.org

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlhodobá iniciatíva a akčný plán, ktorý spoločnosť Huawei spustila na podporu digitálnej inklúzie. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť, aby v digitálnom svete nikto nezaostával. Spoločnosť Huawei spolupracuje so zákazníkmi a partnermi na podpore digitálnej inklúzie a udržateľného rozvoja v štyroch oblastiach – vzdelávanie, životné prostredie, zdravie a rozvoj.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all a môžete nás sledovať na:

