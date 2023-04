BANCOQUE, 7 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A J&T Express, provedora global de serviços de logística, comemorou seu quarto aniversário na Tailândia com o tema "Parcel Story of 4ever Friendship".

J&T Express comemora seu quarto aniversário na Tailândia (PRNewsfoto/J&T Express)

Desde seu lançamento na Tailândia em março de 2019, a J&T Express cresceu rapidamente e se tornou uma provedora líder de serviços de entrega. Por meio de sua frota de veículos, a Jet Transport J&T Express abrange 928 distritos em 77 províncias, incluindo áreas remotas. Atualmente, a J&T Express opera 24 horas por dia, 365 dias por ano com o suporte de linhas diretas de atendimento ao cliente e um serviço individual para clientes VIP. Além disso, a J&T Fulfillment oferece soluções automatizadas de armazenamento e um conjunto de serviços diversificados para atender às várias necessidades dos clientes B2B e B2C. Para complementar suas ofertas no mercado interno, a J&T International, uma subsidiária da J&T, também oferece soluções de logística internacional unificadas aos clientes, contribuindo para o rápido desenvolvimento do comércio eletrônico internacional na Tailândia.

A J&T Express opera o centro de gateway com uma área de mais de 100.000 metros quadrados equipada com a tecnologia líder de separação automática no Sudeste Asiático. Beneficiando-se disso, a empresa alcançou um aumento de 25% no volume de pacotes e uma melhoria de 19% na eficiência do serviço em relação ao ano anterior em 2022.

A Sra. Lily Chen, diretora de Marketing da J&T Express Tailândia, disse: "As conquistas da J&T Express não seriam possíveis sem o apoio de nossos clientes e parceiros. Enraizada em nossa missão "orientada para o cliente e baseada em eficiência", nos esforçamos para ser a melhor provedora de logística de transportadoras da Tailândia. Continuaremos a fazer avanços com nossos clientes e contribuir para o desenvolvimento da economia digital na Tailândia".

A comemoração do quarto aniversário também contou com a participação de Mario Maurer, um ídolo nacional tailandês e um porta-voz da J&T Express Thailand.

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com negócios líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior e mais rápido mercado do mundo. Fundada em 2015 a rede da J&T Express abrange treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2049627/J_T_Express_Celebrates_Its_Fourth_Anniversary_Thailand.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

FONTE J&T Express

