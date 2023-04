J&T Express feiert vierjähriges Bestehen in Thailand

BANGKOK, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- J&T Express, ein globaler Logistikdienstleister, feierte sein vierjähriges Bestehen in Thailand unter dem Motto „Parcel Story of 4ever Friendship".

J&T Express Celebrates Its Fourth Anniversary in Thailand

Seit seinem Markteinstieg in Thailand im März 2019 hat sich J&T Express schnell zu einem der führenden Anbieter von Lieferdienstleistungen entwickelt. Mit seiner Fahrzeugflotte, Jet Transport, deckt J&T Express 928 Distrikte in 77 Provinzen ab, darunter auch abgelegene Gebiete. Zurzeit operiert J&T Express rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr, unterstützt von Kundenservice-Hotlines und einem persönlichen Service für VIP-Kunden. Darüber hinaus bietet J&T Fulfillment automatisierte Lagerlösungen und eine Reihe diversifizierter Dienstleistungen an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von B2B- und B2C-Kunden gerecht zu werden. Ergänzend zu den Angeboten auf dem heimischen Markt bietet J&T International, eine Tochtergesellschaft von J&T, Kunden auch internationale Logistiklösungen aus einer Hand an und unterstützt damit die schnelle Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce in Thailand.

J&T Express betreibt ein Gateway-Center mit einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern, das mit der in Südostasien führenden automatischen Sortiertechnologie ausgestattet ist. Dadurch konnte das Unternehmen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Paketvolumens um 25 % und eine Verbesserung der Serviceeffizienz um 19 % erzielen.

Frau Lily Chen, Chief Marketing Officer von J&T Express Thailand, sagte: „Die Erfolge von J&T Express wären ohne die Unterstützung unserer Kunden und Partner nicht möglich gewesen. Gemäß unserer kundenorientierten und effizienzbasierten Philosophie wollen wir der beste Kurierdienstanbieter in Thailand sein. Wir werden weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden vorankommen und einen Beitrag zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Thailand leisten."

An der Feier zum vierten Geburtstag nahmen auch Mario Maurer, ein Nationalheld Thailands, und ein Sprecher von J&T Express Thailand teil.

Informationen zu J&T Express

J&T Express ist ein globaler Logistikdienstleister und führender Anbieter von Expressdienstleistungen in Südostasien und China, dem größten und wachstumsstärksten Markt der Welt. Das 2015 gegründete Netzwerk von J&T Express erstreckt sich über dreizehn Länder, darunter Indonesien, Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Thailand, Kambodscha, Singapur, China, Saudi-Arabien, die VAE, Mexiko, Brasilien und Ägypten. Gemäß seiner kundenorientierten und effizienzbasierten Philosophie verfolgt J&T Express das Ziel, seinen Kunden integrierte Logistiklösungen durch eine intelligente Infrastruktur und ein digitales Logistiknetzwerk anzubieten. Dies ist Teil der globalen Strategie von J&T Express, die Welt effizienter zu vernetzen und logistische Vorteile für alle zu schaffen.

