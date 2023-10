J&T Express faz estreia na HKEX, um marco em sua jornada para se tornar líder global em logística

HONG KONG, 30 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- J&T Global Express Limited ('J&T Express "ou" J&T "ou" a Empresa "), uma provedora global de serviços de logística, listada oficialmente no Main Board of the Hong Kong Stock Exchange sob o código de ações" 1519. O preço da oferta pública foi de HK$12,00 por ação de oferta, com os lucros líquidos da oferta global totalizando HK $3.528 bilhões (opção de alocação excessiva ainda não exercida). Esta listagem em Hong Kong marca um passo significativo na jornada da J&T Express para se tornar líder global em logística.

Cerimônia de listagem da J&T Express no HKEX (PRNewsfoto/JT Express)

A J&T Express planeja usar os fundos arrecadados do IPO para expandir sua rede de logística, melhorar a infraestrutura existente, e fortalecer os recursos de separação e armazenamento da empresa no Sudeste Asiático e em outros mercados. A J&T Express também utilizará os fundos para expandir para novos mercados e diversificar suas ofertas de serviços, bem como para inovações em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, à medida que busca oferecer serviços logísticos mais rápidos e convenientes aos consumidores em todo o mundo.

Fundada na Indonésia em 2015, a J&T Express expandiu-se rapidamente para outros seis países do Sudeste Asiático antes de entrar no mercado chinês em 2020. De acordo com Frost & Sullivan, a J&T Express foi a operadora de entrega expressa número um no Sudeste Asiático em volume de pacotes no ano de 2022 e está entre as principais operadoras da China por participação de mercado. Aproveitando o forte crescimento de seus negócios na China e no Sudeste Asiático, a empresa expandiu ainda mais seu alcance para cinco países da América Latina, Oriente Médio e Norte da África no ano de 2022. Atualmente, as operações de entrega da J&T's Express abrangem 13 países.

Na cerimônia de listagem, a equipe de linha de frente dos 13 mercados da J&T Express, incluindo transportadoras, operadoras de expedição e representantes de centros de atendimento, testemunhou em conjunto um momento marcante e a listagem da empresa no Hong Kong Stock Exchange.

O Sr. Charles Hou, vice-presidente da J&T Express, disse: "Desde nossa fundação em 2015, a J&T expandiu rapidamente e aprimorou continuamente nossos serviços. Nossa listagem no Hong Kong Stock Exchange hoje representa um marco significativo no desenvolvimento da empresa. Gostaríamos de agradecer à família J&T Express por seu trabalho árduo e dedicação, aos nossos parceiros por seu apoio de longa data e aos nossos clientes por sua confiança em nós. Apreciamos nossas raízes e continuamos comprometidos em conectar perfeitamente o mundo por meio de nossa abordagem centrada no cliente e dedicação à eficiência".

O Sr. Dylan Tey, diretor financeiro da J&T Express, disse: "Hong Kong é um centro financeiro internacional líder e abriga o mercado de capitais mais dinâmico da Ásia. Temos imenso orgulho de listar no Hong Kong Stock Exchange, que reúne emissores e investidores de todo o mundo. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros para liderar a transformação do setor global de logística. Isso nos permitirá não apenas oferecer serviços aprimorados de entrega expressa a uma clientela mais ampla em mais mercados, mas também criar maior valor para nossos investidores".

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com negócios líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior e mais rápido mercado do mundo. Fundada em 2015, a rede da J&T Express abrange treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2260499/image_5019904_13039404.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/4369256/JT_Express_Logo.jpg

FONTE JT Express

SOURCE JT Express