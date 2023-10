J&T Express maakt HKEX-debuut, een mijlpaal in zijn reis om wereldwijd een logistieke leider te worden

HONG KONG, 31 oktober 2023 /PRNewswire/ -- J&T Global Express Limited ('J&T Express' of 'J&T' of 'het Bedrijf'), wereldwijd een logistieke dienstverlener, officieel genoteerd op het moederbord van de Hong Kong Stock Exchange onder de aandelencode "1519". De openbare biedingsprijs bedroeg HK$ 12,00 per Aangeboden Aandeel, waarbij de netto-opbrengst van het Wereldwijde Aanbod HK$ 3,528 miljard bedroeg (de overtoewijzingsoptie is nog niet uitgeoefend). Deze notering in Hong Kong markeert een belangrijke stap voorwaarts in de reis van J&T Express om een wereldleider in logistiek te worden.

J&T Express’s listing ceremony at the HKEX

J&T Express is van plan het geld dat is opgehaald bij de beursintroductie te gebruiken om zijn logistieke netwerk uit te breiden, de bestaande infrastructuur te verbeteren en de sorteer- en magazijncapaciteiten van het bedrijf in Zuidoost-Azië en andere markten te versterken. J&T Express zal de fondsen ook gebruiken om uit te breiden naar nieuwe markten en zijn dienstenaanbod te diversifiëren, evenals voor onderzoek en ontwikkeling en technologische innovaties, terwijl het streeft naar snellere en gemakkelijkere logistieke diensten aan consumenten wereldwijd.

J&T Express, opgericht in 2015 in Indonesië, breidde zich snel uit naar zes andere Zuidoost-Aziatische landen voordat het in 2020 de Chinese markt betrad. Volgens Frost & Sullivan was J&T Express in 2022 qua pakketvolume de grootste exploitant van expresbezorgdiensten in Zuidoost-Azië, en qua marktaandeel een van de grootste exploitanten in China. Door van de sterke groei van zijn activiteiten in China en Zuidoost-Azië gebruik te maken, heeft het bedrijf zijn bereik in 2022 verder uitgebreid naar vijf landen in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Momenteel bestrijken de expresleveringen van J&T 13 landen.

Tijdens de noteringsceremonie waren medewerkers uit de dertien markten van J&T Express – waaronder koeriers, expediteurs en vertegenwoordigers van callcenters – gezamenlijk getuige van een gongslagmoment en de notering van het Bedrijf aan de Hong Kong Stock Exchange.

De heer Charles Hou, vice-president van J&T Express, zei: "Sinds onze oprichting in 2015 heeft J&T onze dienstverlening snel uitgebreid en continu verbeterd. Onze notering aan de Hong Kong Stock Exchange vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Bedrijf. We willen iedereen van J&T Express bedanken voor hun harde werk en toewijding, onze partners voor hun langdurige steun en onze klanten voor hun vertrouwen in ons. We koesteren onze roots en blijven ons inzetten voor het naadloos verbinden van de wereld door onze klantgerichte aanpak en toewijding aan efficiëntie."

De heer Dylan Tey, Chief Financial Officer van J&T Express, zei: "Hong Kong is een toonaangevend internationaal financieel centrum en gastheer voor de meest dynamische kapitaalmarkt van Azië. We zijn enorm trots op onze notering op de Hong Kong Stock Exchange, waar emittenten en investeerders uit de hele wereld samenkomen. We zullen nauw blijven samenwerken met onze partners om leiding te geven aan de transformatie van de wereldwijde logistieke sector. Hierdoor zullen wij niet alleen betere koeriersdiensten kunnen aanbieden aan een bredere klantenkring in meer markten, maar ook meer waarde creëren voor onze investeerders."

Over J&T Express

J&T Express is wereldwijd een logistieke dienstverlener met toonaangevende expresbezorgbedrijven in Zuidoost-Azië en China, de grootste en snelst groeiende markt ter wereld. Het netwerk van J&T Express, opgericht in 2015, omvat dertien landen, waaronder Indonesië, Vietnam, Maleisië, de Filipijnen, Thailand, Cambodja, Singapore, China, Saoedi-Arabië, de VAE, Mexico, Brazilië en Egypte. J&T Express houdt zich aan zijn "klantgerichte en op efficiëntie gebaseerde" missie en streeft ernaar klanten geïntegreerde logistieke oplossingen te bieden via een intelligente infrastructuur en een digitaal logistiek netwerk, als onderdeel van zijn mondiale strategie om de wereld efficiënter te verbinden en iedereen logistieke voordelen te bieden.

