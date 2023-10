J&T Express fait son entrée sur la HKEX, une étape importante dans son parcours pour devenir un leader mondial de la logistique

HONG KONG, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- J&T Global Express Limited (« J&T Express » ou « J&T » ou « la société »), fournisseur de services logistiques à l'échelle mondiale, a officiellement fait son entrée sur le tableau principal de la Bourse de Hong Kong sous le code boursier « 1519 ». Le prix de l'offre publique était de 12,00 dollars de Hong Kong par action offerte, le produit net de l'offre globale s'élevant à 3,528 milliards de dollars de Hong Kong (l'option de surallocation n'a pas encore été exercée). Cette cotation à la bourse de Hong Kong marque une étape importante dans le parcours de J&T Express pour devenir un leader mondial de la logistique.

J&T Express’s listing ceremony at the HKEX

J&T Express prévoit d'utiliser les fonds levés lors de l'introduction en bourse pour étendre son réseau logistique, améliorer l'infrastructure existante et renforcer ses capacités de tri et d'entreposage en Asie du Sud-Est et sur d'autres marchés. J&T Express utilisera également les fonds pour se lancer sur de nouveaux marchés et diversifier ses offres de services, ainsi que pour la recherche et le développement et les innovations technologiques, car elle cherche à fournir des services logistiques plus rapides et plus pratiques aux consommateurs du monde entier.

Fondée en Indonésie en 2015, J&T Express s'est rapidement développée dans six autres pays d'Asie du Sud-Est avant d'entrer sur le marché chinois en 2020. Selon Frost & Sullivan, J&T Express était le premier opérateur de livraison express en Asie du Sud-Est en termes de volume de colis en 2022, et parmi les premiers opérateurs en Chine en termes de part de marché. Tirant parti de la forte croissance de ses activités en Chine et en Asie du Sud-Est, la société a étendu son champ d'action à cinq pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord en 2022. À l'heure actuelle, les activités de livraison express de J&T couvrent 13 pays.

Lors de la cérémonie de cotation, le personnel de première ligne des 13 marchés de J&T Express, y compris les coursiers, les opérateurs d'expédition et les représentants des centres d'appel, ont assisté ensemble à un coup de gong et à la cotation de la société à la Bourse de Hong Kong.

M. Charles Hou, vice-président de J&T Express, a déclaré : « Depuis notre création en 2015, J&T s'est rapidement développé et a continuellement amélioré ses services. Notre cotation à la Bourse de Hong Kong aujourd'hui marque une étape importante dans le développement de l'entreprise. Nous tenons à remercier la famille J&T Express pour son travail acharné et son dévouement, nos partenaires pour leur soutien de longue date et nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent. Nous chérissons nos racines et restons déterminés à relier le monde de manière transparente grâce à notre approche centrée sur le client et notre dévouement à l'efficacité. »

M. Dylan Tey, directeur financier de J&T Express, a ajouté : « Hong Kong est un centre financier international de premier plan et accueille le marché de capitaux le plus dynamique d'Asie. Nous sommes très fiers d'être cotés à la Bourse de Hong Kong, qui réunit des émetteurs et des investisseurs du monde entier. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour mener à bien la transformation du secteur mondial de la logistique. Cela nous permettra non seulement de fournir des services de livraison express améliorés à une clientèle plus large sur un plus grand nombre de marchés, mais aussi de créer une plus grande valeur pour nos investisseurs. »

À propos de J&T Express

J&T Express est un prestataire de services logistiques mondial qui possède des entreprises de livraison express de premier plan en Asie du Sud-Est et en Chine, le marché le plus important et à la croissance la plus rapide au monde. Fondé en 2015, le réseau de J&T Express s'étend sur 13 pays, notamment l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, Singapour, la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Mexique, le Brésil et l'Égypte. Adhérant à sa mission « axée sur le client et l'efficacité », J&T Express s'engage à fournir aux clients des solutions logistiques intégrées grâce à des infrastructures intelligentes et à un réseau logistique numérique, dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à connecter le monde avec une efficacité optimisée et à apporter des avantages logistiques à tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2259277/image_5019904_13039404.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

SOURCE JT Express