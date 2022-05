J.S. Held breidt wereldwijde onderzoekspraktijk uit met overname van GPW Group

JERICHO, N.Y., 25 mei 2022 /PRNewswire/ -- J.S. Held, een gespecialiseerd, internationaal adviesbureau, kondigde vandaag aan dat het de GPW Group heeft overgenomen, een belangrijke speler gespecialiseerd in complexe wereldwijde geschillen en onderzoeken, activatracering, advies over overheidsschulden, bedrijfsinformatie en politiek risico. Met het hoofdkantoor in Londen en kantoren in Dubai en Singapore, zorgt deze overname voor een verdere strategische groei van de wereldwijde onderzoekspraktijk van J.S. Held.

Het in 2004 opgerichte GPW wordt geleid door zeer deskundige professionals die multinationals, financiële instellingen, advocatenkantoren, investeerders en soevereine en gouvernementele organisaties adviseren op het gebied van inlichtingen en geschillen. GPW heeft een ervaren, divers professioneel personeelsbestand, waaronder een aantal van de belangrijkste vrouwelijke experts in de onderzoeks- en risicosector in zijn executive en partnerteams. Door gebruik te maken van deze sterke kant heeft het bedrijf een aantal van 's werelds meest complexe en spraakmakende wereldwijde opdrachten uitgevoerd.

"GPW is een marktleider wat betreft het leveren van informatie om gezonde zakelijke beslissingen te nemen en commerciële geschillen op te lossen," aldus Max Flynn, een van de leidinggevenden van de afdeling voor financieel onderzoek van J.S. Held. "Met de komst van het GPW-team krijgen we meer dan 20 professionele informatie- en geschillendeskundigen erbij in onze wereldwijde onderzoekspraktijk. Bovendien wordt onze aanwezigheid in Europa, Azië-Pacific en het Midden-Oosten versterkt."

GPW adviseert klanten op een breed scala van zaken, van politieke risico's en overheidsrelaties, due diligence voor transacties en deals, tot ondersteuning bij procesvoering, geschillenbeslechting en het traceren van activa. De senior medewerkers van het bedrijf hebben ervaring als getuigedeskundigen en wereldwijd bij geschillen beëdigde verklaringen afgelegd.

De experts van het bedrijf worden regelmatig geciteerd in de media, waaronder de Financial Times, BBC, CNN, Bloomberg en Reuters en geven informatie over diverse onderwerpen, van Russische sancties en het traceren van activa tot de verkiezingen in de Verenigde Staten.

'Sinds de oprichting levert GPW toonaangevende inlichtingen- en onderzoeksdiensten aan onze klanten. Door samen te werken met J.S. Helds team van meer dan 1500 professionals en 100 kantoren wereldwijd, krijgen we toegang tot nieuwe hulpmiddelen en experts die ons team en onze kerndiensten aanvullen', aldus Peter Pender-Cudlip, Partner en medeoprichter van GPW. "De combinatie versterkt ons vermogen om klanten de gespecialiseerde expertise te bieden die ze over de hele wereld nodig hebben."

Klanten van GPW krijgen nu toegang tot de gespecialiseerde diensten van J.S. Held, waaronder forensische boekhouding, wereldwijd onderzoek, economische schade- en waarderingsdiensten, herstructurering, omlooptijd en curatele, forensische architectuur en techniek, advies over bouw- en infrastructuurschade, bouwadvies, borgstellingsdiensten, advies over apparatuur, strategie rond intellectueel eigendom, waardering en geschillendiensten, en diensten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

"We leven in een onzekere wereld. Geopolitieke en economische tegenwind zorgen ervoor dat onze klanten meer dan ooit een uitvoerbaar strategisch en risicoadvies nodig hebben. J.S Held neemt een marktleider op het gebied van risicobeheersing over op een cruciaal moment in de wereldwijde economie. De twee bedrijven zullen een ongeëvenaard aanbod leveren aan klanten die hun kansen willen vergroten en hun risico's willen verkleinen," aldus Philip Worman, Managing Partner van GPW.

GPW werd bijgestaan door Polestar Communications en Charles Russell Speechlys. J.S Held werd bijgestaan door Morgan Lewis, PwC en Goodwins.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke en financiële expertise levert voor alle activa en waarderisico's. Onze professionals zijn vertrouwde adviseurs voor organisaties die te maken hebben met zeer belangrijke gebeurtenissen waarbij dringend aandacht, diepgaande integriteit, een heldere analyse en een begrip van zowel tastbare als immateriële activa vereist zijn. Het bedrijf levert een uitgebreid pakket van diensten, producten en gegevens waarmee klanten complexe, omstreden en vaak rampzalige situaties het hoofd kunnen bieden.

J.S. Held en zijn partners en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerd openbaar accountantskantoor en leveren geen audit-, getuige- of andere openbare accountancydiensten. J.S. Held is geen advocatenkantoor en geeft geen juridisch advies. Alle rechten voorbehouden.

