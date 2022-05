J.S. Held élargit sa pratique en matière d'enquêtes mondiales avec l'acquisition de GPW Group

JERICHO, New York, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- J.S. Held, une société de conseil mondiale spécialisée, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de GPW Group, un leader dans les enquêtes et les litiges mondiaux complexes, le traçage des actifs, les conseils en dette souveraine, le renseignement commercial et le risque politique. Basée à Londres, avec des bureaux à Dubaï et Singapour, cette acquisition renforce la croissance stratégique de la pratique en matière d'enquêtes mondiales de Held.

Fondée en 2004, GPW est dirigée par des professionnels du renseignement et des litiges dotés d'une vaste expérience du secteur en conseillant des multinationales, des institutions financières, des cabinets d'avocats, des investisseurs et des organisations gouvernementales et souveraines. Grâce à la force de sa liste de professionnels expérimentés et diversifiés, y compris certaines des plus éminentes expertes du secteur des enquêtes et des risques au sein de ses équipes de direction et de partenaires, GPW a répondu à certains des mandats mondiaux les plus complexes et les plus médiatisés.

« GPW est un leader du marché dans la fourniture de renseignements permettant de prendre des décisions commerciales judicieuses et d'aider à résoudre les litiges commerciaux », a déclaré Max Flynn , co-dirigeant de la division des enquêtes financières de J.S. Held. « L'ajout de l'équipe GPW amène plus de 20 des principaux experts du secteur du renseignement et des litiges dans notre pratique des enquêtes mondiales et renforce notre présence en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. »

GPW conseille les clients sur un large éventail de questions, qu'il s'agisse du risque politique et des relations gouvernementales, de la diligence raisonnable en matière d'opérations et de transactions, du soutien juridique, du règlement des litiges et du traçage des actifs. Ses cadres supérieurs ont agi à titre de témoins experts et ont fourni des affidavits dans le cadre de litiges dans le monde entier.

Les experts de la société sont régulièrement présentés dans les médias, y compris le Financial Times, la BBC, CNN, Bloomberg et Reuters, sur des sujets aussi divers que les sanctions contre la Russie, le traçage des actifs et les élections américaines.

« Depuis sa création, GPW fournit à ses clients des services de renseignement et d'enquête de pointe. En unissant nos forces à celles de l'équipe de J.S. Held, qui compte plus de 1 500 professionnels et 100 bureaux dans le monde, nous avons accès à de nouvelles ressources et à de nouveaux experts qui complètent notre équipe et nos services de base », a déclaré Peter Pender-Cudlip, associé et cofondateur de GPW. « Cette combinaison renforce notre capacité à fournir aux clients l'expertise spécialisée dont ils ont besoin dans le monde entier. »

Les clients de GPW auront désormais accès aux services spécialisés de J.S. Held, y compris la juricomptabilité, les enquêtes mondiales, les dommages économiques et les services d'évaluation, la restructuration, le redressement et la mise sous séquestre, l'architecture et l'ingénierie judiciaires, la consultation en matière de dommages aux biens et aux infrastructures, les services consultatifs en construction, les services de cautionnement, les services de consultation en matière d'équipement, les services de stratégie, d'évaluation et de règlement des litiges liés à la propriété intellectuelle et les services en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

« Nous vivons dans un monde incertain. Les difficultés géopolitiques et économiques signifient que nos clients ont plus que jamais besoin de conseils exploitables axés sur la stratégie et les risques. J.S Held acquiert une société à risque leader sur le marché à un moment charnière de l'économie mondiale. Les deux sociétés fourniront une offre inégalée aux clients qui cherchent à créer des opportunités et à minimiser les risques », a déclaré Philip Worman, associé directeur de GPW.

GPW était conseillé par Polestar Communications et Charles Russell Speechlys. J.S. Held était conseillé par Morgan Lewis, PwC et Goodwins.

J.S. Held est une société de conseil mondiale fournissant une expertise technique, scientifique et financière pour tous les actifs et toutes les valeurs à risque. Nos professionnels sont des conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des événements dont les enjeux sont élevés et qui exigent une attention urgente, une intégrité inébranlable, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. La société fournit une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de faire face à des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held et ses sociétés affiliées et filiales ne sont pas un cabinet comptable agréé et ne fournissent pas de services d'audit, d'attestation ou tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocat et ne fournit pas de conseils juridiques. Tous droits réservés.

