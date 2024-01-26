JA Solar сохраняет высочайший рейтинг AAA согласно PV ModuleTech bankability rankings

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JA Solar Technology Co., Ltd.

26 Jan, 2024, 20:33 ET

ПЕКИН, 27 января 2024 г. /PRNewswire/ -- JA Solar сохранила рейтинг AAA в последнем отчете инвестиционной привлекательности PV ModuleTech по версии PV Tech за 4 квартал 2023 г. Он отражает лидирующее положение компании в таких областях как производство, объем поставок, распределение мощностей, технологичная структура, а также финансовые показатели.

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JA Solar maintains highest AAA rating in PV ModuleTech bankability rankings
JA Solar maintains highest AAA rating in PV ModuleTech bankability rankings

На протяжении многих лет компания придерживается концепции разработки продукта «предназначенного для увеличения ценности для клиента», уделяя основное внимание созданию долгосрочной ценности для глобального рынка в виде фотоэлектрических продуктов с более низкой полной приведенной стоимостью электроэнергии (LCOE) и затратами на «баланс системы» (BOS).

Для удовлетворения рыночного спроса на высокоэффективные солнечные панели n-типа JA Solar выпустила в 2023 году свою линейку высокопроизводительных модулей n-типа DeepBlue 4.0 Pro на основе прямоугольных вафель размером 182 мм х 199 мм. Флагманский модуль размером 2465 мм х 1134 мм (с 72 ячейками) имеет максимальную мощность до 635 Вт, а его эффективность составляет 22,8 %, что делает его самым мощным продуктом на рынке среди современных модулей 182 серии. В январе 2024 года компания запустила серии SkyBlue и OceanBlue, специально разработанные для морских условий эксплуатации. Унаследовав большую мощность, высокую эффективность, высокие показатели генерации электроэнергии и надежности от модуля DeepBlue 4.0 Pro, данные модули также имеют дополнительные преимущества, включая стойкость к солевому туману, ультрафиолетовому излучению, влажности и горячим точкам, что приводит к улучшению надежности и стойкости к суровым погодным условиям, которые характерны для морской среды.

JA Solar постоянно получает звание одного из ведущих брендов в области солнечной энергетики по мнению EUPD Research в Европе, на Среднем Востоке и в Северной Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке, и становится «Top Performer» по мнению PVEL, а также «Overall Highest Achiever» по мнению RETC в течение соответственно восьми и четырех лет подряд.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2327375/JA_Solar_maintains_highest_AAA_rating_in_PV_ModuleTech_bankability_rankings.jpg

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