JA Solar, PV ModuleTech bankacılık sıralamasında en yüksek AAA derecesini korudu

PEKİN, 27 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- JA Solar, PV Tech'in 2023'ün 4. çeyreği için hazırladığı en son PV ModuleTech bankacılık raporunda şirketin üretim, sevkiyat, kapasite ve teknoloji düzeni ve finansal performans gibi alanlardaki durumunu yansıtan AAA sıralamasını korudu.

Şirket, daha düşük Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (LCOE) ve Sistem Dengesi (BOS) maliyeti özelliklerine sahip PV ürünleriyle küresel pazarda uzun vadede değer yaratmaya odaklanarak "müşteriye daha çok değer sunmak için özel olarak tasarlanmış" ürün tasarımı konseptine olan bağlılığını uzun süredir devam ettirmektedir.

JA Solar maintains highest AAA rating in PV ModuleTech bankability rankings

JA Solar, yüksek verimli n-tipi ürünlere yönelik pazar talebini karşılamak için 2023 yılında 182 mm*199 mm dikdörtgen yonga plakalarına dayanan n-tipi yüksek verimli DeepBlue 4.0 Pro modül serisini piyasaya sürdü. 2.465 mm*1.134 mm (72 hücreli) öncü modül, %22,8 verimlilikle 635W'a kadar enerji üretimine sahiptir ve bu da onu piyasadaki mevcut 182 serisi modüller arasında en yüksek güce sahip ürün haline getirmektedir. Ocak 2024'te şirket, deniz kullanımı için özel olarak tasarlanmış "SkyBlue" ve "OceanBlue" serilerini piyasaya sürdü. DeepBlue 4.0 Pro'nun yüksek güç, yüksek verimlilik, yüksek enerji üretimi ve yüksek güvenilirlik özelliklerini miras alan seri, tuz serpintisi, ultraviyole radyasyon, nem ve sıcak noktalara karşı direnç gibi ek avantajlara da sahiptir ve bu da deniz ortamlarında sıklıkla karşılaşılan zorlu hava koşullarına karşı daha fazla güvenilirlik ve direnç sağlar.

JA Solar, EUPD Research tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika'da sürekli olarak En İyi PV Markası olarak tanınmış ve sırasıyla sekiz ve dört yıl üst üste PVEL tarafından "En İyi Performans Gösteren" ve RETC tarafından "Genel Olarak En Yüksek Başarı Gösteren" marka kabul edilmiştir.

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