JA Solar mantiene il massimo rating AAA nelle classifiche della redditività compilate da PV ModuleTech

PECHINO, 27 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- JA Solar ha mantenuto il rating AAA nel più recente rapporto sulla redditività nel settore del fotovoltaico preparato da PV ModuleTech per il quarto trimestre 2023, che rispecchia lo stato dell'azienda in varie aree – fabbricazione, spedizioni, capacità produttiva e infrastruttura tecnologica, e performance finanziaria.

JA Solar maintains highest AAA rating in PV ModuleTech bankability rankings

L'azienda ha un impegno di lunga data al concetto di progettazione dei prodotti "su misura per aumentare il valore creato per i clienti", con un focus sulla creazione di valore a lungo termine per il mercato globale con prodotti per il fotovoltaico caratterizzati da costi LCOE (Levelized Cost of Electricity) e BOS (Balance of System) inferiori.

Per rispondere alla domanda del mercato di prodotti di tipo n ad alta efficienza, nel 2023 JA Solar ha lanciato la serie di moduli DeepBlue 4.0 Pro di tipo n altamente efficienti basati su pannelli rettangolari da 182 x 199 mm. Il modulo di punta, da 2465 x 1134 mm (72 celle), eroga potenza fino a 635 W con un'efficienza del 22,8% – il che ne fa il prodotto dalla massima potenza tra gli attuali moduli serie 182 presenti sul mercato. A gennaio 2024 l'azienda ha lanciato la serie SkyBlue e OceanBlue, progettata specificamente per applicazioni marittime, che mantiene la notevole potenza ed efficienza e le caratteristiche di generazione di potenza e affidabilità elevate della serie DeepBlue 4.0 Pro, presentando anche ulteriori vantaggi – resistenza alla nebbia salina, alle radiazioni UV, all'umidità e agli hotspot – che comportano una maggiore affidabilità e resistenza alle difficili condizioni atmosferiche spesso presenti in ambienti marini.

JA Solar ottiene continuamente riconoscimenti che ne confermano la posizione di marca al top nel fotovoltaico da EUPD Research in Europa, nel Medio Oriente e nel Nord Africa, nell'America Latina, nell'Assia sud orientale e in Africa, e ha ricevuto i riconoscimenti "Top Performer" (per otto anni consecutivi) e "Overall Highest Achiever" (per quattro anni consecutivi) da parte, rispettivamente, di PVEL e di RET.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2327375/JA_Solar_maintains_highest_AAA_rating_in_PV_ModuleTech_bankability_rankings.jpg