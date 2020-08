JA Solar dostarcza moduły na potrzeby największego w Korei Południowej projektu hybrydowego łączącego elektrownię słoneczną i wiatrową (Centrum Prasowe)

PEKIN, 26 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka JA Solar ogłosiła zrealizowanie dostawy modułów na potrzeby największego w Korei Południowej projektu elektrowni fotowoltaicznej na obszarze górskim, o mocy zainstalowanej 93 MW, powstającego na terenie istniejącej już farmy wiatrowej o mocy 40 MW. Wskutek utworzenia elektrowni fotowoltaicznej projekt hybrydowy łączący moduły słoneczne i wiatrowe stał się największym tego typu przedsięwzięciem w Korei Południowej, którego całkowita moc zainstalowana wynosi 133 MW.

Oczekuje się, że w ramach projektu hybrydowego łączącego elektrownię słoneczną i wiatrową uzyskiwane będzie 120 mln kWh energii elektrycznej rocznie, co sprosta zapotrzebowaniu ok. 30 tys. gospodarstw domowych, generując przychody rzędu 30 mld wonów rocznie (ok. 25 mln USD). Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 93 MW przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o ok. 56 tys. ton w skali roku. Analogiczny efekt uzyskuje się poprzez zasadzenie ok. 310 tys. sosen.

Na potrzeby projektu wykorzystano wolne obszary istniejącej elektrowni wiatrowej, na których utworzono elektrownię fotowoltaiczną, która pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na czystą energię na rynku Korei Południowej, jednocześnie maksymalizując wykorzystanie terenu. Innowacyjne zastosowanie rozwiązań z zakresu wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej skutkuje większą niezawodnością dostaw energii i ograniczeniem kosztów.

Projekt ten wpisuje się w bieżące działania JA Solar na rzecz aktywnego wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem technologii fotowoltaicznych. Spółka dostarczyła moduły na potrzeby projektów łączących urządzenia fotowoltaiczne z zaawansowanymi technologiami, w tym projektu Huanghe Hydropower z zakresu przesyłu bardzo wysokiego napięcia (UHV) o mocy 490 MW w Prowincji Qinghai, projektu typu solar-plus-storage o mocy 32 MW na Hokkaido oraz pierwszego projektu typu bifacial-plus-tracker w Malezji. Dzięki innowacyjnym zastosowaniom zaawansowanych produktów fotowoltaicznych spółka nieustannie wspiera wydajne wykorzystywanie i rozwój w obszarze energii słonecznej.

Spółka JA Solar weszła na rynek fotowoltaiczny w Korei Południowej w 2011 r. Dzięki wysokiej jakości produktom i usługom zyskała doskonałą reputację i zbudowała solidną bazę klientów na tym szybko rozwijającym się rynku. Cechujące się wysoką wydajnością produkty JA Solar uzyskały certyfikaty Koreańskiej Agencji Standardów (KS), zdobywając uznanie wśród lokalnych dostawców mediów i klientów. W 2018 r. spółka oficjalnie ustanowiła swój oddział w Korei Południowej, aby skuteczniej i szybciej udzielać wsparcia i świadczyć usługi na rzecz lokalnych klientów. W 2019 r. oddział otrzymał nagrodę „Best Market Performance Award" przyznawaną w branży energii słonecznej/systemów magazynowania energii w Korei Południowej.

