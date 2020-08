JA Solar fornece módulos para o maior projeto híbrido eólico-solar da Coreia do Sul

PEQUIM, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar anunciou que forneceu módulos para o maior projeto de usina fotovoltaica montanhosa da Coreia do Sul, instalada com uma capacidade de 93 MW e construída no terreno de um já existente parque eólico de 40 MW. Com a incorporação da usina fotovoltaica, o projeto híbrido eólico-solar se tornou o maior do gênero na Coreia do Sul, com uma capacidade instalada total de 133 MW.

Espera-se que todo o projeto híbrido eólico-solar gere 120 milhões de kWh de eletricidade por ano, o que atenderá às necessidades de cerca de 30.000 residências e terá uma receita anual de cerca de 30 bilhões de won (cerca de 25 milhões de dólares). Espera-se que a usina fotovoltaica de 93 MW reduza as emissões de gases de efeito estufa em cerca de 56.000 toneladas por ano, o equivalente a plantar 310.000 pinheiros.

Este projeto usa o terreno livre do parque eólico para a instalação da usina fotovoltaica que atenderá à crescente demanda do mercado sul-coreano por energia limpa e, ao mesmo tempo, aumentará efetivamente a utilização da terra. Com esta nova aplicação de geração de energia eólica e solar, a confiabilidade do fornecimento de energia é aprimorada e os custos reduzidos.

Este último projeto é parte do compromisso contínuo da JA Solar em explorar ativamente aplicações inovadoras de energia renovável enquanto se concentra no desenvolvimento de tecnologia fotovoltaica. Ela forneceu módulos para projetos que combinam produtos fotovoltaicos com tecnologias de ponta, incluindo o envio de 490 MW da Huanghe Hydropower para seu projeto de transmissão de ultra-alta tensão (UHV) na província de Qinghai, um projeto de armazenamento solar mais de 32 MW em Hokkaido e o primeiro projeto bifacial-plus-trackers na Malásia. Por meio dessa aplicação inovadora de produtos fotovoltaicos avançados, a empresa promove constantemente o uso e o desenvolvimento eficientes da energia solar.

Desde a entrada da JA Solar no mercado fotovoltaico solar sul-coreano em 2011, ela construiu uma excelente reputação e uma base de clientes leais no mercado fotovoltaico em rápido crescimento com seus produtos e serviços de alta qualidade. Os produtos de alta eficiência da JA Solar obtiveram a certificação de produto do Korean Industrial Standards (KS) e foram reconhecidos pela mídia e clientes da indústria local. Em 2018, a JA Solar abriu oficialmente uma filial na Coreia do Sul para fornecer suporte e serviços mais oportunos e eficientes para clientes locais. Em 2019, a filial ganhou o "Prêmio de Melhor Desempenho do Mercado" da Indústria Solar/ESS da Coreia do Sul.

