JA Solar fornece módulos PERC mono para o maior projeto solar em telhado único no MENA

PEQUIM, 20 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A JA Solar Holdings Co., Ltd., uma das maiores fabricantes do mundo de produtos de energia solar de alto desempenho, anunciou que forneceu 3,2 MW de módulos PERC mono para a planta solar da Aramex em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Essa planta representa o maior projeto solar em telhado único na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) até o momento.

Localizado na Dubai Logistics City, o projeto para telhado foi construído para estar pronto para entrar em funcionamento pela IMG Solar FZE, uma subsidiária do Izzat Marji Group na Jordânia. O forte foco na excelência de qualidade e ritmo de trabalho resultou na conclusão bem-sucedida do projeto. Espera-se que o projeto solar para telhado gere 5 milhões de kWh de eletricidade por ano, respondendo por 60% das necessidades de eletricidade da fábrica da Aramex, e reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 3.000 toneladas por ano.

A JA Solar forneceu todos os módulos PERC mono usados no projeto. A empresa é a principal detentora da patente da tecnologia PERC, e seus produtos PERC foram projetados para suportar o clima em Dubai, que é conhecido pelas temperaturas quentes, intensa radiação ultravioleta, fortes ventos e tempestades de areia. Esses módulos de alto desempenho também podem resistir à alta temperatura e à abrasão do vento e da terra, têm maior confiabilidade e eficiência de geração de energia, além de proporcionar uma garantia sólida para maximizar a geração de energia do sistema.

O Sr. Cao Bo, vice-presidente da JA Solar, declarou: "Estamos comprometidos com a pesquisa e o desenvolvimento de módulos solares de alta eficiência produzidos em massa. Continuaremos proporcionando aos clientes produtos e serviços de alta qualidade a fim de promover o desenvolvimento saudável e sustentável do setor fotovoltaico."

