JA Solar fornisce moduli Mono PERC per il maggiore progetto solare per la copertura di un solo tetto nella regione del MENA

PECHINO, 21 agosto 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., uno dei maggiori produttori di prodotti solari a elevate prestazioni, ha annunciato oggi di avere fornito moduli mono PERC per 3,2 MW per la centrale solare Aramex a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Questa centrale è il maggior progetto solare per la copertura di un solo tetto nella regione del Medio Oriente e dell'Africa del Nord (MENA) a oggi.

Ubicato nel Dubai Logistics City, il progetto per la copertura del tetto è stato realizzato con la formula "chiavi in mano" da IMG Solar FZE, una società controllata di Izzat Marji Group in Giordania. La forte attenzione sulla qualità eccellente e sui tempi rapidi hanno consentito di completare con successo il progetto. Il progetto solare per la copertura del tetto si prevede che possa generare 5 milioni di kWh di elettricità all'anno, e rappresenta il 60% del fabbisogno della struttura Aramex, e inoltre si prevede che possa ridurre le emissioni di anidride carbonica per 3.000 tonnellate.

JA Solar ha fornito tutti i moduli mono PERC usati nel progetto. La società detiene il brevetto di base della tecnologia PERC, e i propri prodotti PERC sono stati progettati per sopportare il clima a Dubai, noto per le temperature molto elevate, per l'intensità delle radiazioni ultraviolette, per i forti venti e le tempeste di sabbia. Questi moduli a elevate prestazioni sono anche in grado di resistere ad alte temperature e all'erosione di vento e sabbia, hanno una maggiore affidabilità ed efficienza nella generazione dell'elettricità, offrono una solida garanzia per ottenere il massimo in termini di generazione di energia elettrica dal sistema.

Mr. Cao Bo, Vice Presidente di JA Solar, ha dichiarato, "Siamo impegnati a ricercare e sviluppare moduli solari prodotti in serie, solari a elevata efficienza. Continueremo a fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità e a promuovere lo sviluppo sano e sostenibile dell'industria del fotovoltaico."

