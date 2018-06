JA Solar ha ricevuto il premio Top Brand PV Seal dall'EuPD Research in Australia

PECHINO, 26 giugno 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO), un produttore leader mondiale di prodotti per energia solare a elevate prestazioni, ha annunciato oggi di aver vinto il premio "Top Brand PV Seal 2018" (Miglior marchio FV sigillo di garanzia 2018) dell'EuPD Research in Australia.



L' EuPD Research è un ente molto conosciuto nell'industria del fotovoltaico. Basandosi su indagini complete tra le aziende che si occupano di installazione di fotovoltaico e utenti finali in Australia, l'EuPD Research conferisce un sigillo di garanzia alle aziende eccellenti che ottengono buoni risultati sotto ogni aspetto. I risultati del sondaggio sono un'importante referenza per i clienti che selezionano prodotti fotovoltaici di alta qualità. Da quando la JA Solar è entrata nel mercato australiano nel 2013, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e feedback positivi in merito ai suoi prodotti ad alte prestazioni e grazie al suo eccellente servizio clienti. Le spedizioni di JA Solar sono sempre state in una posizione di rilievo. Nel 2017, JA Solar ha coperto il 15,3% del mercato FV in Australia.



In quanto possessori del brevetto PERC, i prodotti PERC di JA Solar ad alte prestazioni hanno successo nel mercato australiano, in particolare i moduli bi facciali a doppio vetro e i moduli PERC semi cella. Attraverso anni di lavoro, JA Solar ha stabilito cooperazioni a lungo termine con molte società famose in Australia.



Cao Bo, Vicepresidente di JA Solar, ha commentato: "JA Solar ha aperto una sua succursale in Australia nel 2013. Abbiamo inoltre aperto punti vendita locali e una piattaforma di supporto per poter garantire ai clienti dei servizi puntuali, di alta qualità e mirati. Con un'ulteriore espansione nel mercato australiano, JA Solar continuerà ad aggiornare le tecnologie e migliorare le soluzioni di servizio, garantendo ai suoi clienti moduli solari di elevata affidabilità e di servizio superiore."



