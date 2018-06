JA Solar obtient le label « Top Brand PV » d'EuPD Research en Australie

EuPD Research est très reconnu dans le secteur du photovoltaïque. Sur la base d'enquêtes complètes auprès des entreprises d'installation photovoltaïque et d'utilisateurs finaux en Australie, EuPD Research récompense les entreprises qui obtiennent des résultats excellents dans tous les domaines. Les résultats des enquêtes constituent un solide point de référence pour les clients qui souhaitent sélectionner des produits photovoltaïques de haute qualité. Depuis que JA Solar a fait son entrée sur le marché australien en 2013, elle a obtenu de nombreuses récompenses et des commentaires favorables pour ses produits haute performance et l'excellence de son service à la clientèle. Les livraisons de JA Solar ont été toujours été en haut des classements. En 2017, JA Solar détenait 15,3 % du marché PV en Australie.

Titulaire d'un brevet PERC, JA Solar et ses produits PERC haute performance sont bien accueillis sur le marché australien, en particulier ses modules bifaces à double verre et ses modules PERC à demi-cellule. Après des années d'efforts, JA Solar a instauré une coopération à long terme avec de nombreuses entreprises bien connues en Australie.

Pour M. Cao Bo, vice-président de JA Solar : « JA Solar a ouvert un bureau en Australie en 2013. Nous avons également un bureau commercial local et une plateforme d'assistance afin d'offrir aux clients des services rapides, de haute qualité et localisés. Avec la poursuite de l'expansion du marché australien, JA Solar continuera de moderniser ses technologies et de renforcer ses solutions de service, offrant ainsi à ses clients des modules solaires ultra-fiables et un service de tout premier rang. »

