JA Solar поставляет модули для первых плавучих солнечных электростанций в Испании и Малайзии

ПЕКИН, 14 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar недавно объявила о поставке всех фотоэлектрических модулей для первой соединенной с электросетью плавучей солнечной электростанции в Испании, расположенной на водохранилище Сьерра-Брава в регионе Эстремадура. Данный объект успешно подключен к сети и введен в эксплуатацию. На этом объекте с проектной мощностью 1,1 МВт задействованы односторонние и двусторонние модули JA Solar, установленные в разных ориентациях и под разными углами наклона с использованием различных плавучих систем. Сопоставление их различий в выработке энергии, стоимости технического обслуживания и пр. будет одним из важных ориентиров при разработке проектов плавучих солнечных электростанций.

По сравнению с традиционной солнечной электростанцией, установленной на земле, плавучая гелиоустановка может сократить потребности в земельных ресурсах; в то же время вода способствует ограничению роста температуры поверхности модулей и повышению выработки электроэнергии. Благодаря этим преимуществам плавучие солнечные электростанции постепенно привлекают к себе все большее внимание инвесторов и энергопроизводителей в общемировом масштабе. На вновь оживляющемся испанском рынке фотоэлектрической энергии развитие плавучих солнечных электростанций воспринимается с энтузиазмом. Объект на водохранилище Сьерра-Брава получил активную поддержку со стороны местных властей, а в церемонии открытия электростанции участвовал губернатор региона Эстремадура.

Для защиты пустельг обустроены два плавучих «острова» и дуплянки. Кроме того, будет осуществляться мониторинг условий жизни птиц и рыб с целью получения представления о влиянии работы солнечных электростанций на окружающий животный мир и для выработки рекомендаций по эксплуатации и содержанию плавучих гелиоустановок.

Помимо этого, не так давно была успешно подключена к электросети первая плавучая солнечная электростанция в Малайзии с проектной мощностью 10 МВт, расположенная в штате Селангор. Выбранные для этого объекта модули JA Solar с двойным остеклением обладают превосходной устойчивостью к атмосферным воздействиям и способны поддерживать устойчивый уровень выработки энергии при высокой температуре и высокой влажности, повышая тем самым прибыли клиентов.

Председатель совета директоров и генеральный директор компании JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) заявил следующее: «В условиях непрерывного развития экологически чистой энергетики производство электроэнергии фотогальваническими установками находит все более широкое применение. Плавучие солнечные электростанции снижают влияние ограничений, обусловленных дефицитом земельных ресурсов, а также являются хорошим дополнением к таким объектам как наземные солнечные электростанции и кровельные гелиоустановки. Компания JA Solar активно разрабатывает и применяет фотоэлектрические модули с высоким КПД и твердо намерена укреплять сотрудничество с партнерами по всему миру в целях поиска различных способов стимулирования развития и эффективного использования солнечной энергетики, что обеспечит доступность возобновляемых источников энергии для большего числа людей».

Oriana Zhang (Ориана Чжан)

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SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.