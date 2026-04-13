Jack and Jill of America, Incorporated, trae alfabetización, servicio e impacto duradero a North Charleston durante el viaje nacional juvenil de la Bienal de 2026

La activación del servicio comunitario basada en la alfabetización, la conexión cultural y el legado creó recursos duraderos para los niños y las familias locales

WASHINGTON, 13 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Jack and Jill of America, Incorporated, la principal organización de familias afroamericanas, llevó su Viaje Nacional de la Juventud 2026 a los Países Bajos para sumergir a las familias en la historia y el legado cultural de la región y al mismo tiempo tener un impacto significativo a través de una activación de servicio comunitario en North Charleston.

Con el tema Viaje a la historia: linaje y legado en Lowcountry, el viaje brindó a las familias de Jack y Jill de todo el país la oportunidad de interactuar con las historias, las tradiciones y la importancia histórica de la región de manera inmediata, significativa y profundamente personal.

Como parte de esa experiencia, las familias de Jack y Jill se asociaron con Jenkins Youth & Family Village y Murray Hill Recreation Association para un día de servicio centrado en la alfabetización que apoya a los niños y las familias de la comunidad de North Charleston. Juntas, las familias ayudaron a construir bibliotecas comunitarias permanentes, distribuyeron más de 400 libros y recursos de alfabetización, y donaron al Programa de Verano de Jenkins Freedom School para ayudar a los alumnos a mantener y fortalecer sus habilidades de alfabetización durante todo el verano.

"El tema de este año nos llama a escuchar más de cerca, a ver más profundamente y a ayudar a nuestros hijos a comprender que la historia no es simplemente algo que se debe memorizar, es algo que se debe encontrar", dijo Darlene McGhee Whittington, 28ª Presidenta Nacional de Jack and Jill of America, Incorporated.

"Con la donación de libros y recursos de alfabetización a la comunidad, se convirtió en un día de alfabetización realmente significativo y divertido para todos", dijo Ja 'nister Herring, director ejecutivo interino de Jenkins Youth & Family Village.

La activación del servicio también recibió cobertura de los medios locales de Live 5 News y Let's Talk Podcast

Un punto culminante adicional del enfoque de alfabetización del viaje fue una sesión interactiva de narración de cuentos y escritura creativa dirigida por el autor de Carolina del Sur Antwan Eady, cuyo galardonado libro ilustrado Nigel y la Luna ha sido ampliamente aclamado. La sesión fomentó la imaginación, la narración de historias y la expresión literaria entre los jóvenes de Jack y Jill

A lo largo del fin de semana, las familias de Jack y Jill se encontraron con la riqueza de Lowcountry a través del aprendizaje, la reflexión, el compañerismo y el servicio. Al combinar el compromiso cultural con el servicio práctico, el Viaje Nacional Juvenil de la Bienal de 2026 reflejó el compromiso permanente de la organización con el desarrollo del liderazgo, la alfabetización y el impacto en la comunidad.

Jack and Jill of America, Incorporated, se siente honrado de haberse asociado con Jenkins Youth & Family Village y Murray Hill Recreation Association en una activación que reflejó el poder de la alfabetización, la importancia de la representación y el valor duradero del servicio centrado en la comunidad. Este evento contó con el apoyo de la Fundación Jack and Jill of America y Target Corporation.

Acerca de Jack and Jill of America, Incorporated

Jack and Jill of America, Incorporated, se fundó en 1938 para nutrir a los futuros líderes afroamericanos al estimular el crecimiento y el desarrollo de los niños a través de programas educativos, culturales, cívicos, recreativos, de salud y sociales inspirados por las madres. A través de sus capítulos organizados en siete regiones de los Estados Unidos, Jack and Jill of America, Incorporated, continúa invirtiendo en niños y familias a través de programas que fortalecen el liderazgo, el servicio y la comunidad.

Contacto con los medios

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FUENTE Jack and Jill of America, Inc.