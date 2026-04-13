Jack and Jill of America, Incorporated在2026年两年一次的全国青年之旅期间为北查尔斯顿带来扫盲、服务和持久影响

植根于识字、文化联系和遗产的社区服务激活为当地儿童和家庭创造了持久的资源

华盛顿2026年4月13日 /美通社/ -- 杰克和吉尔美国公司（ Jack and Jill of America, Incorporated ）是首屈一指的非裔美国人家庭组织，其2026年两年一度的全国青年低地之旅（ National Youth Trip to the Lowcountry ）旨在让家庭沉浸在该地区的历史和文化遗产中，同时通过在北查尔斯顿开展社区服务活动产生有意义的影响。

此次旅行以“历史之旅：低地国家的血统和遗产”为主题，让来自全国各地的Jack和Jill家族有机会以即时、有意义和深刻的个人方式参与该地区的故事、传统和历史意义。

作为这种体验的一部分， Jack和Jill家庭与Jenkins Youth & Family Village和Murray Hill Recreation Association合作，为北查尔斯顿社区的儿童和家庭提供以扫盲为中心的服务日。家庭共同帮助建立了永久性社区图书馆，分发了400多本书籍和识字资源，并向Jenkins自由学校暑期项目捐款，以帮助学生在整个暑期保持和加强识字技能。

Jack and Jill of America, Incorporated第28届全国总裁Darlene McGhee Whittington表示： “今年的主题要求我们更仔细地聆听，更深入地了解，并帮助我们的孩子了解历史不仅仅是需要记忆的东西，而是需要体验的东西。”

Jenkins Youth & Family Village临时执行董事Ja 'nister Herring表示： “随着书籍和扫盲资源被捐赠给社区，这成为了每个人真正有意义和有趣的扫盲日。”

服务激活还收到了Live 5 News和Let's Talk Podcast的当地媒体覆盖

这次旅行的另一个重点是南卡罗来纳州作家安特万•伊迪（ Antwan Eady ）领导的互动讲故事和创意写作会议，他的获奖图画书《奈杰尔与月亮》（ Nigel and the Moon ）广受好评。会议鼓励杰克和吉尔青年的想象力、故事讲述和文学表达

整个周末，杰克和吉尔家族通过学习、反思、友谊和服务，邂逅了低地国家的丰富。通过将文化参与与实践服务相结合，2026年两年一次的全国青年之旅反映了该组织对领导力发展、扫盲和社区影响力的持久承诺。

Jack and Jill of America, Incorporated很荣幸能与Jenkins Youth & Family Villag e和Murray Hill Recreation Associatio n合作开展活动，体现扫盲的力量、代表性的重要性以及以社区为中心的服务的持久价值。本次活动由Jack and Jill of America Foundation和Target Corporation提供支持。

Jack and Jill of America, Incorporated

成立于1938年，旨在通过受母亲启发的教育、文化、公民、娱乐、健康和社会项目，促进儿童的成长和发展，培养未来的非裔美国人领袖。通过在美国七个地区组织的分会，Jack and Jill of America, Incorporated继续通过加强领导力、服务和社区的计划投资于儿童和家庭。

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Michelle Thigpen

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Elizabeth Chisolm

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