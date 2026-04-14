Jack and Jill of America, Incorporated 於 2026 年兩年一度的全國青年之旅期間，為北查理斯頓推廣讀寫能力及社區服務，帶來長遠影響

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Jack and Jill of America, Inc.

Apr 14, 2026, 11:20 ET

這場社區服務行動以讀寫能力、文化聯繫及歷史傳承為本，為當地孩童及家庭締造持久資源

華盛頓2026年4月14日 /美通社/ -- 美國首屈一指的非裔美國人家庭組織 Jack and Jill of America, Incorporated 將 2026 年兩年一度的全國青年之旅 (2026 Biennial National Youth Trip) 移師至低地地區，讓參與家庭深入體驗該區的歷史與文化遺產，同時在北查理斯頓透過社區服務活動作出意義重大的貢獻。

旅程主題是「歷史之旅：低地地區的血脈與傳承」，讓來自全國各地的 Jack and Jill 家庭體驗該區的故事、傳統及歷史意義，箇中方式真切動人、富有意義、動人心弦。

Jack and Jill 家庭與 Jenkins Youth & Family Village 及 Murray Hill Recreation Association 攜手，舉行了一場以讀寫能力為核心的服務日，為北查理斯頓社區的兒童及家庭提供支援。 各家攜手，合力建造永久社區圖書館，送出逾 400 本圖書及讀寫資源，並向 Jenkins Freedom School 暑期計劃捐贈善款，讓學生能在夏季持續加強及增進讀寫技巧。

Jack and Jill of America, Incorporated 第 28 屆全國主席 Darlene McGhee Whittington 說：「今年主題提醒我們要更用心聆聽、更深入觀察，並引導孩子理解，歷史不僅要銘記，還要親身去經歷。」

Jenkins Youth & Family Village 臨時執行董事 Ja'nister Herring 說：「隨着書籍與讀寫資源捐贈給社區，這對每人而言都成為了充滿意義的有趣讀寫日。」

此服務活動亦獲得本地媒體 Live 5 NewsLet's Talk Podcast 報導。

旅程中另一個與讀寫能力相關的亮點，是由南卡羅來納州作家 Antwan Eady 主持的互動敘事及創意寫作環節，他的獲獎圖書《Nigel and the Moon》廣受讚譽。 該環節激發 Jack and Jill 青年的想像力、敍事與文學表達能力

在整個週末，Jack and Jill 家庭透過學習、反思、交流及服務，感受到低地地區的豐厚底蘊。 2026 年兩年一度的全國青年之旅將文化互動與親身服務並舉，體現該組織在領袖發展、讀寫能力及社區影響方面的長久承諾。

Jack and Jill of America, Incorporated 很榮幸能與 Jenkins Youth & Family Village 及 Murray Hill Recreation Association 攜手舉辦這次活動，展現出讀寫能力的強大力量、多元代表性的重要意義，及以社區為本服務的恒久價值。 活動得到 Jack and Jill of America FoundationTarget Corporation 的支持。

關於 Jack and Jill of America, Incorporated
Jack and Jill of America, Incorporated 創立於 1938 年，以母親的智慧為靈感，透過教育、文化、公民、康樂、健康及社交等各類計劃，激發兒童成長潛能，以孕育未來的非裔美國人領袖。 Jack and Jill of America, Incorporated 透過遍佈美國七個地區的分會，持續為兒童及家庭投入資源，推行各類計劃，加強領導才能、服務及社區凝聚力。

媒體聯絡人
Michelle Thigpen
傳訊經理
Jack and Jill of America, Incorporated
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Elizabeth Chisolm
執行董事
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