Jackery presenterà in anteprima alla fiera IFA 2023 di Berlino il suo ultimo prodotto di punta pensato per una maggiore libertà e indipendenza energetica

BERLINO, 17 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , uno dei maggiori fornitori al mondo di innovativi prodotti di alimentazione portatili e soluzioni energetiche ecocompatibili per esterni, ha annunciato la propria presenza all'IFA 2023 BERLIN, dove nello stand n. 307, Padiglione 3.2, presenterà il suo nuovo prodotto di punta e le sue ultimissime innovazioni nel campo degli alimentatori portatili.

"Accogliamo con vivo entusiasmo l'opportunità di presentare la nostra ultimissima novità alla fiera IFA di quest'anno a Berlino. Jackery si propone di spingere i confini dell'esplorazione, in modo sostenibile, insieme agli utenti in tutto il mondo e le nostre scoperte e innovazioni tecnologiche costituiscono premesse imprescindibili ai fini della concretizzazione di tale obiettivo", ha dichiarato Lara Luo, Responsabile del branding presso Jackery.

Jackery si adopera allo scopo di consentire agli utenti di assumere il pieno controllo delle loro esigenze energetiche, come dimostrato ancora una volta dall'ultimo prodotto messo a punto dall'azienda; il Generatore solare Jackery 2000 Plus. Si tratta di un'aggiunta importante alla serie Plus che rappresenta l'ultimissima linea di prodotti di Jackery ottimizzati a garanzia di prestazioni superiori e del massimo livello di affidabilità e tranquillità, a dimostrazione del proposito perseguito dall'azienda di offerta gli utenti in tutto il mondo di vantaggi più sostanziali attraverso le sue ultimissime tecnologie e soluzioni.La serie Plus include soluzioni di alimentazione versatili ed efficienti pensati per quanti desiderano una maggiore libertà e indipendenza energetica.

Jackery vanta una comprovata esperienza nell'innovazione tecnologica avendo lanciato, nel 2016, la primissima centrale elettrica portatile al litio al mondo, la serie Explorer, nonché i primi pannelli solari portatili al mondo, la serie SolarSaga, due anni dopo. Da allora Jackery si è affermata quale uno dei marchi di soluzioni per esterni più venduti negli Stati Uniti e in Giappone, ove i suoi prodotti di punta, i generatori solari 1000 Pro e 2000 Pro, sono stati lanciati nel 2022. Il pannello solare SolarSaga da 80 W, anch'esso lanciato nel 2022, si è distinto quale il primo prodotto fotovoltaico al mondo a ottenere la prestigiosa certificazione TUV SUD. All'inizio di quest'anno, Jackery ha completato la sua linea di generatori solari di fascia alta Pro con l'introduzione dei modelli 3000 Pro e 1500 Pro in occasione dell'evento CES 2023.

Jackery prevede di presentare un altro prodotto pionieristico all'IFA Berlin 2023, proponendo un'altra soluzione avanzata agli utenti in tutto il mondo. -- Jackery Explorer 300 Plus sarà presentato ufficialmente il 1° settembre sui siti web ufficiali di Jackery e Amazon in Europa. Il prezzo di vendita consigliato per Jackery Explorer 300 Plus è 319 GBP / 349 EUR/ 1.799 PLN/ 3.999 SEK, mentre quello per il generatore solare Jackery 300 Plus Mini da 40 W è 399 GBP / 449 EUR / 2.599 PLN / 5.199 SEK. Per maggiori informazioni, visitare https://it.jackery.com/ .

