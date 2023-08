Jackery s'apprête à dévoiler son dernier produit phare à l'IFA de Berlin 2023, pour plus de liberté et d'indépendance énergétique

BERLIN, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, un leader mondial de l'énergie portable innovante et des solutions d'énergie durable en plein air, a annoncé qu'il sera présent à l'IFA de Berlin 2023 au stand no 307, Hall 3.2, où il prévoit de dévoiler son dernier produit phare et de présenter ses nouveaux progrès en matière de solutions d'énergie portables.

« Nous sommes ravis de présenter notre dernière innovation à l'IFA de Berlin cette année. Chez Jackery, nous souhaitons explorer davantage avec les utilisateurs mondiaux de manière durable, et nos innovations technologiques continues et nos progrès nous permettent de tendre vers cet objectif », a déclaré Lara Luo, responsable de la stratégie de marque chez Jackery.

Jackery s'engage à permettre aux utilisateurs de maîtriser complètement leurs besoins énergétiques, comme le démontre le dernier produit de la société, le générateur solaire Jackery 2000 Plus. Il s'agit d'un important produit de la série Plus, qui représente la dernière solution optimisée de Jackery pour des performances et une fiabilité de premier ordre, et une véritable tranquillité d'esprit ; il est équipé de la dernière technologie et les solutions les plus récentes de l'entreprise avec l'objectif de fournir des avantages plus substantiels aux utilisateurs du monde entier. La série Plus offre une solution d'alimentation polyvalente et efficace conçue pour ceux qui souhaitent plus de liberté et d'indépendance énergétique.

Jackery a fait ses preuves en matière d'innovation technologique, ayant lancé la première centrale électrique portable au lithium au monde, la série Explorer, en 2016, et les premiers panneaux solaires portables au monde, la série SolarSaga, deux ans plus tard. Jackery est depuis devenu une marque de produits de plein air la plus vendue aux États-Unis et au Japon, avec ses générateurs solaires phares 1000 Pro et 2000 Pro lancés en 2022. Le SolarSaga 80W, également lancé en 2022, est devenu le premier produit photovoltaïque au monde à recevoir la prestigieuse certification TUV SUD. Plus tôt cette année, Jackery a complété sa gamme de générateurs solaires haut de gamme Pro avec le lancement du 3000 Pro et du 1500 Pro au CES 2023.

Jackery s'apprête à présenter un nouveau produit de pointe aux utilisateurs mondiaux à l'IFA de Berlin 20223. Jackery Explorer 300 Plus sera officiellement lancé le 1er septembre sur les sites officiels d'Amazon et de Jackery en Europe. Le prix de vente conseillé est de 319 GBP / 349 EUR / 1 799 PLN / 3 999 SEK pour le Jackery Explorer 300 Plus et de 399 GBP / 449 EUR / 2 599 PLN / 5 199 SEK pour le Jackery Solar Generator 300 Plus 40W Mini. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://fr.jackery.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2186107/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.