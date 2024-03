Jak EVB zlepšuje elektrickou mobilitu na jednom z 10 největších španělských letišť ve Valencii?

MADRID, 28. března 2024 /PRNewswire/ -- S rostoucími celosvětovými obavami ze změny klimatu se ve Španělsku rychle rozšiřuje používání elektrických vozidel (EV). Letiště se jakožto důležité dopravní uzly těmto trendům aktivně přizpůsobují zkoumáním inovativních obchodních modelů. Na tomto pozadí navázalo letiště ve španělské Valencii spolupráci se společností EVB (dílčí značka společnosti Beny zaměřená na inteligentní nabíjecí řešení) a zřídilo nabíjecí stanici pro elektromobily vybavenou 80 nabíječkami se střídavým proudem a čtyřmi nabíječkami se stejnoměrným proudem pro pohodlné nabíjení. Úspěšná realizace tohoto projektu oživila provoz letiště a znamenala významný krok v rozvoji elektromobility ve Španělsku.

Photo

Podrobné informace o projektu

Umístění: Valencie, Španělsko.

Produkty: Letiště instalovalo čtyři nabíječky se stejnosměrným proudem BADC82-D a 80 nabíječek se střídavým proudem BCPC-D2N-P, které nabízejí různorodé možnosti nabíjení a umožňují rychlé i pomalé doplňování energie.

Výsledky: Instalace, testování a provoz nabíjecí stanice proběhly bez problémů. Nabíječky byly strategicky rozmístěny po celém letištním parkovišti pro pohodlný přístup uživatelů, což nejen zvyšuje standardy letištních služeb, ale navíc i podporuje ekologicky šetrné cestování.

O letišti Valencia Airport

Letiště Valencia Airport ve východošpanělské Valencii funguje jako důležitý mezinárodní uzel a zajišťuje významnou leteckou dopravu a logistické operace. Nejnovější údaje společnosti Aena z roku 2023 uvádějí 9,95 milionu cestujících, 82.000 letových operací a 13,65 milionu tun nákladu, což toto letiště řadí mezi deset nejrušnějších ve Španělsku. S prudkým nárůstem počtu elektromobilů dnes roste také poptávka po možnostech parkování a nabíjení. Aby vedení letiště vyšlo těmto potřebám vstříc, modernizuje svá nabíjecí zařízení s cílem zvýšit kvalitu služeb a přizpůsobit se vyvíjejícím se preferencím uživatelů.

Proč je třeba nabíjení?

Ať už je důvodem pohodlí, hospodárnost nebo přizpůsobivost, stále více řidičů elektromobilů volí možnost parkování a nabíjení svých vozidel na letišti. Parkování na letištích se obvykle dělí do různých kategorií podle doby parkování:

Dlouhodobé parkování: Varianta, kterou volí řidiči odlétající na služební cestu nebo na dovolenou, vyžaduje delší dobu parkování na letišti, a to od jednoho až tří dnů až po 14 dní či měsíc.

Krátkodobé parkování: Tuto variantu volí řidiči, kteří na letišti vysazují nebo vyzvedávají přátele či rodinné příslušníky cestující letadlem, případně návštěvníci letiště, přičemž doba parkování se obvykle pohybuje kolem jedné až dvou hodin.

Jiné doby trvání: Parkování na letišti vyžadují také zaměstnanci letiště, a to obvykle během své pracovní doby.

Jak řešení EVB řeší potřeby uživatelů?

Tým EVB absolvoval rozsáhlé diskuse s vedením letiště a připravil řešení pro nabíjení elektromobilů přizpůsobené různým skupinám uživatelů parkovacích míst:

Pro dlouhodobé parkování:

Požadavky: Uživatelé vyžadující delší dobu parkování upřednostňují před rychlostí nabíjení možnost dálkového ovládání a správy. Navíc vzhledem ke komerčnímu charakteru letištního parkoviště jsou rozhodujícími faktory využití prostoru a investiční náklady.

Řešení: Nabíječka EVB BCPC-D2N-P, vybavená dvěma zásuvkami a dvěma nabíjecími pistolemi, umožňuje současné nabíjení dvou vozidel a optimalizuje využití prostoru. Každá nabíjecí pistole poskytuje nabíjecí výkon 7,4 kW, což dostačuje potřebám uživatelů dlouhodobého parkování. Kompatibilita s protokolem OCPP1.6J navíc umožňuje uživatelům nabíječku dálkově ovládat prostřednictvím mobilní aplikace, takže ji mohou spravovat odkudkoli. Za zmínku stojí také řada ochranných funkcí, které zvyšují bezpečnost nabíjení a poskytují uživatelům klid na jejich cestách.

Krátkodobé parkování:

Požadavky: Pro uživatele, kteří na letišti parkují pouze jednu až dvě hodiny, je prioritou rychlé dobití. Z hlediska letiště je zásadní maximalizovat omezený prostor a zdroje tak, aby bylo možné ubytovat více uživatelů a zároveň zajistit komfortní údržbu.

Řešení: Sloupová rychlonabíječka EVB BADC82-D se může pochlubit působivým nabíjecím výkonem 82 kW, který dokáže rychle doplnit 444 kW dojezdu během jedné hodiny. Je vybavena třemi nabíjecími pistolemi a umožňuje současné nabíjení tří vozidel, čímž eliminuje čekací doby a maximalizuje využití zdrojů. Díky vynikajícímu odvodu tepla a několika ochranným funkcím zajišťuje bezpečnost a spolehlivost nabíjecího procesu. Její modulární konstrukce navíc usnadňuje pohodlnou instalaci a údržbu, což v konečném důsledku snižuje náklady letiště na údržbu. Podporuje platební metody, jako je PayPal a offline transakce, a nabízí tak uživatelům pohodlný, bezpečný a flexibilní způsob placení.

Jiné doby trvání:

Požadavky: Liší se podle konkrétních okolností.

Řešení: Zaměstnanci letiště mohou podle svých aktuálních potřeb zvolit při dostačujícím dojezdu nabíječky se střídavým proudem, zatímco při potřebě rychlého dobití nabíječky se stejnosměrným proudem.

Úspěchy projektu

Rozšíření poskytovaných služeb: Instalace 84 nabíječek od EVB rozšířila kapacitu služeb letiště o 172 nabíjecích míst, což výrazně zvýšilo kvalitu služeb a zvýšilo konkurenční výhodu letiště.

Uspokojení rozmanitých potřeb: Nové nabíječky elektrických vozidel nabízejí různé nabíjecí výkony a režimy pro naplnění rozmanitých potřeb uživatelů a zlepšení jejich celkového komfortu.

Novátorský přístup: Letiště tímto přechází od konvenčního obchodního modelu k inovativnímu. Nový projekt zvýšil nejen míru využití letištního parkoviště, ale rozšířil také zdroje příjmů letiště díky příjmům z parkovného a poplatkům za nabíjení.

Podpora ekologického cestování: Rozšíření nabíjecích stanic povzbuzuje větší počet cestujících, aby pro svou dopravu zvolili elektrická vozidla, což pomáhá snížit emise oxidu uhličitého a podporuje ochranu životního prostředí.

Závěr

Častí uživatelé letiště ve Valencii vyjádřili s instalací nabíjecí stanice spokojenost: „Díky instalaci nabíjecích stanic na letišti se nemusím obávat o dojezd vozidla, protože vím, že po návratu ze služební cesty bude mé auto plně nabité. Pomocí rychlonabíječky mohu zase pohodlně dobít vůz při vysazování rodinných příslušníků na letišti."

Tento projekt představuje pozoruhodný úspěch – splňuje požadavky uživatelů, podporuje udržitelný rozvoj, zlepšuje pověst společnosti a především poskytuje cenné poznatky a zkušenosti pro podobné budoucí projekty nabíječek EV. V souladu s rozvojem elektromobility je společnost EVB i odhodlána i do budoucna spolupracovat s dalšími podniky, soustavně zavádět nejmodernější řešení a umožňovat uživatelům po celém světě stále pohodlnější a efektivnější nabíjení.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2373133/Photo.jpg