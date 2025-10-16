James Chen z Huawei: Trojitý skok k AI UBB a inšpirácia k rastu nových podnikov

News provided by

Huawei

Oct 16, 2025, 08:40 ET

PARÍŽ, 16. október 2025 /PRNewswire/ – Na 11. ročníku Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2025 predstavil James Chen, prezident divízie operátorov spoločnosti Huawei, niekoľko nových osvedčených postupov vyvinutých v spolupráci s operátormi, ktorí podporujú rast pomocou ultraširokopásmového pripojenia (UBB) s podporou AI. Vo svojom úvodnom prejave „Trojitý skok k AI UBB": inšpirácia k rastu nových podnikov," povedal Chen, že operátori urobili veľké skoky smerom do hĺbky, šírky a výšky, aby priniesli nový rast v ére AI UBB.

Continue Reading
James Chen, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech
James Chen, President of Huawei Carrier Business, delivering a keynote speech

„Skokové inovácie prinášajú veľký obchodný úspech," dodal. „Operátori môžu využiť túto významnú príležitosť na vytvorenie nového rastu prehĺbením možností zaistenia služieb, rozšírením obchodných oblastí o digitálne a inteligentné služby a konkurenciou na vyššej úrovni zrýchlením sieťovej inteligencie." Na základe postupov operátorov v rôznych sektoroch Chen interpretoval skoky v troch dimenziách inovácií: hĺbka, šírka a výška.

Skok do hĺbky: presadzovanie zmeny paradigmy od monetizácie zameranej na šírku pásma k monetizácii zameranej na zážitok

Operátori kombinujú možnosti AI so sieťami, aby presne zistili, kde je potrebné zlepšiť používateľský zážitok, a proaktívne zaistili používateľský zážitok kľúčových aplikácií, ako sú cloudové hry s AI či živé vysielanie v rozlíšení 4K. Dosahujú tak skok od monetizácie používateľského zážitku k monetizácii používateľského zážitku na úrovni aplikácie.

Tento nový model monetizácie využíva napríklad popredný operátor z Thajska, ktorý pomocou riešenia AI WAN od Huawei vyvinul nové funkcie zabezpečenia zážitku na úrovni aplikácie. Vďaka tomu si používatelia môžu vychutnať plynulejší herný zážitok a operátorovi sa drasticky zvýšil priemerný príjem na používateľa (ARPU).

Skok do šírky: posúvanie hraníc podnikania o digitálnu inteligenciu a výpočtové služby

  • Na trhu domácich sietí: Globálni operátori majú spolu viac ako 1 miliardu domácich brán, čím získavajú prirodzenú výhodu pri prechode z poskytovateľov domácich sietí na poskytovateľov služieb inteligentnej domácnosti. Spoločnosť Huawei tento rok vyvinula novú domácu bránu – AI Homehub. Jeden z operátorov zaviedol služby inteligentnej domácnosti pomocou tejto domácej brány a zvýšil svoj ARPU z domácich služieb o 60 %.
  • Na trhu malých a stredných podnikov: Operátori môžu využiť riešenia FTTO (optika pre kancelárie) na vybudovanie jednotnej platformy riadenia a poskytovať malým a stredným podnikom štandardné digitálne a inteligentné služby, ako sú video a IoT služby, čím pomáhajú podnikom realizovať inteligentnú transformáciu. Huawei vyvinul sériu riešení FTTO. Traja hlavní čínski operátori už komerčne využívajú takéto riešenia vo veľkom meradle na rozvoj viac ako 2 miliónov používateľov FTTO.
  • Na trhu stredných a veľkých podnikov: Prevádzkovatelia využívajú integrované snímanie na základe Wi-Fi a komunikáciu na vývoj nových nástrojov rastu. Niektorí operátori napríklad využili túto technológiu v scenároch, ako je detekcia pádu v starostlivosti o seniorov a inteligentná správa zasadacích miestností v podnikoch. Popredný operátor zo Spojených arabských emirátov využil technológiu AirEngine Wi-Fi 7 od Huawei na poskytovanie služieb Wi-Fi ako služba (Wi-Fi-as-a-Service), ktoré pomáhajú podnikom znižovať celkové náklady na vlastníctvo (TCO) systému snímania zasadacích miestností o 67 %.
  • Na trhu s podnikovými službami s AI podľa stratégie modrého oceánu: Stále viac podnikov využíva cloudové výpočtové služby a vyžaduje interné spracovanie dát, čo si vyžaduje siete, ktoré podporujú nové schopnosti, ako sú bezstratový prenos, elasticita a bezpečnosť. Pre operátorov to prináša príležitosti v oblasti služieb výpočtovej siete. Spoločnosť Huawei uzavrela spoluprácu s China Telecom Shanghai na vývoji inteligentnej IP WAN siete s vysokou efektívnosťou využitia výpočtov (CUE). Táto sieť umožňuje podnikovým zákazníkom rozšíriť výpočtovú kapacitu do niekoľkých týždňov so stratou CUE menej ako 5 %.

Skok do výšky: transformácia prevádzky a údržby siete z prevádzky riadenej pracovnými príkazmi na inteligentnú prevádzku

Operátori môžu využiť autonómiu siete úrovne 4 na prechod inteligentnejších sietí od prevádzky riadenej pracovnými príkazmi k inteligentnej prevádzke.

Spoločnosť Huawei napríklad spolupracovala s MasOrange v Španielsku na vybudovaní prvej autonómnej IP siete úrovne 4 v Európe. Vďaka technológii iMaster NCE dokázal operátor skrátiť priemerný čas opravy (MTTR), čo následne pomáha zvýšiť spokojnosť používateľov.

Chen ukončil svoj prejav slovami, že AI UBB je ešte len v začiatkoch a spoločnosť Huawei sa teší na spoluprácu s operátormi a partnermi v odvetví s cieľom neustále prinášať inovácie. Cieľom spoločnosti je pomôcť operátorom uspieť v ére AI prostredníctvom monetizácie zážitku, druhej rastovej krivky a zníženia prevádzkových nákladov.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2795748/James_Chen_President_Huawei_Carrier_Business_delivering_a_keynote_speech.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

James Chen di Huawei: Triplo balzo verso l'UBB basata sull'IA per promuovere la crescita di nuove attività

James Chen di Huawei: Triplo balzo verso l'UBB basata sull'IA per promuovere la crescita di nuove attività

All'11° Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2025, James Chen, Presidente della divisione Carrier di Huawei, ha condiviso una serie di nuove best practice...
Huawei James Chen: Yapay Zekaya Üçlü Sıçrama UBB ve İlham Veren Yeni İş Büyümesi

Huawei James Chen: Yapay Zekaya Üçlü Sıçrama UBB ve İlham Veren Yeni İş Büyümesi

11. Ultra Genişbant Forumu (UBBF) 2025'te, Huawei Taşıyıcı İşletmesi Başkanı James Chen, şirketin yapay zeka destekli ultra genişbant (UBB) ile...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Internet Technology

Internet Technology

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics