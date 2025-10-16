James Chen z Huawei: Trojitý skok k AI UBB a inšpirácia k rastu nových podnikov
Oct 16, 2025, 08:40 ET
PARÍŽ, 16. október 2025 /PRNewswire/ – Na 11. ročníku Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2025 predstavil James Chen, prezident divízie operátorov spoločnosti Huawei, niekoľko nových osvedčených postupov vyvinutých v spolupráci s operátormi, ktorí podporujú rast pomocou ultraširokopásmového pripojenia (UBB) s podporou AI. Vo svojom úvodnom prejave „Trojitý skok k AI UBB": inšpirácia k rastu nových podnikov," povedal Chen, že operátori urobili veľké skoky smerom do hĺbky, šírky a výšky, aby priniesli nový rast v ére AI UBB.
„Skokové inovácie prinášajú veľký obchodný úspech," dodal. „Operátori môžu využiť túto významnú príležitosť na vytvorenie nového rastu prehĺbením možností zaistenia služieb, rozšírením obchodných oblastí o digitálne a inteligentné služby a konkurenciou na vyššej úrovni zrýchlením sieťovej inteligencie." Na základe postupov operátorov v rôznych sektoroch Chen interpretoval skoky v troch dimenziách inovácií: hĺbka, šírka a výška.
Skok do hĺbky: presadzovanie zmeny paradigmy od monetizácie zameranej na šírku pásma k monetizácii zameranej na zážitok
Operátori kombinujú možnosti AI so sieťami, aby presne zistili, kde je potrebné zlepšiť používateľský zážitok, a proaktívne zaistili používateľský zážitok kľúčových aplikácií, ako sú cloudové hry s AI či živé vysielanie v rozlíšení 4K. Dosahujú tak skok od monetizácie používateľského zážitku k monetizácii používateľského zážitku na úrovni aplikácie.
Tento nový model monetizácie využíva napríklad popredný operátor z Thajska, ktorý pomocou riešenia AI WAN od Huawei vyvinul nové funkcie zabezpečenia zážitku na úrovni aplikácie. Vďaka tomu si používatelia môžu vychutnať plynulejší herný zážitok a operátorovi sa drasticky zvýšil priemerný príjem na používateľa (ARPU).
Skok do šírky: posúvanie hraníc podnikania o digitálnu inteligenciu a výpočtové služby
- Na trhu domácich sietí: Globálni operátori majú spolu viac ako 1 miliardu domácich brán, čím získavajú prirodzenú výhodu pri prechode z poskytovateľov domácich sietí na poskytovateľov služieb inteligentnej domácnosti. Spoločnosť Huawei tento rok vyvinula novú domácu bránu – AI Homehub. Jeden z operátorov zaviedol služby inteligentnej domácnosti pomocou tejto domácej brány a zvýšil svoj ARPU z domácich služieb o 60 %.
- Na trhu malých a stredných podnikov: Operátori môžu využiť riešenia FTTO (optika pre kancelárie) na vybudovanie jednotnej platformy riadenia a poskytovať malým a stredným podnikom štandardné digitálne a inteligentné služby, ako sú video a IoT služby, čím pomáhajú podnikom realizovať inteligentnú transformáciu. Huawei vyvinul sériu riešení FTTO. Traja hlavní čínski operátori už komerčne využívajú takéto riešenia vo veľkom meradle na rozvoj viac ako 2 miliónov používateľov FTTO.
- Na trhu stredných a veľkých podnikov: Prevádzkovatelia využívajú integrované snímanie na základe Wi-Fi a komunikáciu na vývoj nových nástrojov rastu. Niektorí operátori napríklad využili túto technológiu v scenároch, ako je detekcia pádu v starostlivosti o seniorov a inteligentná správa zasadacích miestností v podnikoch. Popredný operátor zo Spojených arabských emirátov využil technológiu AirEngine Wi-Fi 7 od Huawei na poskytovanie služieb Wi-Fi ako služba (Wi-Fi-as-a-Service), ktoré pomáhajú podnikom znižovať celkové náklady na vlastníctvo (TCO) systému snímania zasadacích miestností o 67 %.
- Na trhu s podnikovými službami s AI podľa stratégie modrého oceánu: Stále viac podnikov využíva cloudové výpočtové služby a vyžaduje interné spracovanie dát, čo si vyžaduje siete, ktoré podporujú nové schopnosti, ako sú bezstratový prenos, elasticita a bezpečnosť. Pre operátorov to prináša príležitosti v oblasti služieb výpočtovej siete. Spoločnosť Huawei uzavrela spoluprácu s China Telecom Shanghai na vývoji inteligentnej IP WAN siete s vysokou efektívnosťou využitia výpočtov (CUE). Táto sieť umožňuje podnikovým zákazníkom rozšíriť výpočtovú kapacitu do niekoľkých týždňov so stratou CUE menej ako 5 %.
Skok do výšky: transformácia prevádzky a údržby siete z prevádzky riadenej pracovnými príkazmi na inteligentnú prevádzku
Operátori môžu využiť autonómiu siete úrovne 4 na prechod inteligentnejších sietí od prevádzky riadenej pracovnými príkazmi k inteligentnej prevádzke.
Spoločnosť Huawei napríklad spolupracovala s MasOrange v Španielsku na vybudovaní prvej autonómnej IP siete úrovne 4 v Európe. Vďaka technológii iMaster NCE dokázal operátor skrátiť priemerný čas opravy (MTTR), čo následne pomáha zvýšiť spokojnosť používateľov.
Chen ukončil svoj prejav slovami, že AI UBB je ešte len v začiatkoch a spoločnosť Huawei sa teší na spoluprácu s operátormi a partnermi v odvetví s cieľom neustále prinášať inovácie. Cieľom spoločnosti je pomôcť operátorom uspieť v ére AI prostredníctvom monetizácie zážitku, druhej rastovej krivky a zníženia prevádzkových nákladov.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2795748/James_Chen_President_Huawei_Carrier_Business_delivering_a_keynote_speech.jpg
